UBICA IZ MLADENOVCA IMAO AFERU SA OVOM ZADRUGARKOM! Hvalio se na mrežama, a sa njima bio i FILIP CAR!

Monstrum U.B, koji je u toku noći izvršio krvavi pir u Mladenovcu i rafalnom paljbom usmrtio osmoro ljudi i čak nekoliko ranio, uhapšen je rano jutros u mestu Vinjište nadomak Kragujevca nakon višesatne policijske potere.

Kako je otkriveno, svirepi ubica je prošlog leta orgijao u stanu bluda sa starletom i bivšom učesnicom rijalitija "Zadruga", Slovenkom Deniz Dejm koja je u razgovoru za medije otkrila detalje.

- Ovo je strašno, ispratila sam sve šta se izdešavalo oko novog masakra koji je udario Srbiju, iskreno ne mogu da dođem sebi... Živim na Vračaru pored "Ribnikara" i jezive scene su bile koja sam gleda tokom čitavog dana, sad vidim i ovo šta se desilo u Mladenovcu. Iskreno, kada se desilo ovo "orgijanje" bila sam u nekom "žnj" stanju, ni ko je sve bio tada u stanu i nikad nisam uspela istražiti ko je slao te snimke... Ali, mislim da mi danas nije vreme ni mesto da pričam o sebi i bilo kakvom orgijanju, želim da ispoštujem sve žrtve. Moje iskreno saučešće svim porodicama, koje su izgubile svoje bližnje u ovoj velikoj tragediji - otkriva nam Deniz, te nastavlja:

- Sad kada razmislim i vidim snimke, to verovatno jeste bio on, imao je neki čudan pogled, ali mi tada u to doba noći nije bilo strašno, dečko je sigurno popio, niko tad nije baš trezven, ako me razumete... Jedva sam ga isterala napolje! Kajem se što sam bila u kontaktu sa takvom osobom, osuđujem svaki vid zverskog ponašanja - zaključuje Deniz Dejm.

U pomenutom trenutku, aktuelni učesnik Zadruge, Filip Car, takođe je bio prisutan.

