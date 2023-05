RASTA ULOŽIO U KUĆU 120.000 € I OSTAVIO JE DA PROPADA! Obustavio radove na selu! Evo šta kažu komšije kad su ga ZADNJI PUT VIDELE!

Stefan Đurić Rasta po svemu sudeći nema nameru da nastavi s radovima na kući u Velikom Mokrom Lugu koju je sagradio pre tri godine i u koju je planirao da se preseli s bivšom suprugom Anom Nikolić i njihovom ćerkom Tarom.

Radovi na kući su počeli pre više od tri godine, ali čim su krenule nesuglasice u braku, reper je sve obustavio. Vila je bila dopola izgrađena, s postavljenim PVC prozorima i poluozidanom fontanom u drugom delu dvorišta. Takvo stanje je i sada, što znači da Rasta nema nameru da se tamo preseli sam.

Ekipa Kurira obišla je juče kraj u kom je reper investirao do sada oko 120.000 evra, o čemu smo već pisali, i porazgovarali sa sugrađanima:

- Rastu nismo odavno videli. Sigurno dve-tri godine. Radovi stoje. Trava raste jer je sad proleće, a to niko oko kuće ne odražava. Ako je lokalnom meštanima potrebna trava za stoku, oni pokose i kod njega, ali to još uvek nije urađeno. Bili su neki ljudi, gledali kuću, ali to je sve - kaže komšija koji sa porodicom živi u blizini, a kojeg smo sreli u ulici koja vodi do Đurićeve kuće.

Đurić ne haje za to što mu propada investicija, on je kupio stan na Vračaru, u kom boravi.

- Rasti taj novac nije važan. Želeo je da ispuni Ani želju da živi u velikoj kući. Tu nedovršenu kuću možda će prodati. Zasad sve stoji onako kako je bilo i pre godinu i po dana - dodao je izvor.

Kuća zaista izgleda kao i ranije, a polako je počela i da propada usled vremenskih prilika i neodržavanja. Mesto namenjeno za bazen i fontanu je zaraslo u korov, a majstora nema ni na vidiku.

Nikolićeva je, posle udaje za Rastu, izjavila da ima želju da se preseli na Avalu, gde je mnogo mirnije nego u centru grada, kao i da će njih dvoje graditi kuću iz početka.

- Nećemo kupovati kuću u centru grada, to će pre biti kod Avale. Videli smo neke lepe placeve i gradićemo kuću od početka. Kad se odselimo, retko ću dolaziti u grad. Blizu mi je auto-put, što znači aerodrom-kuća i to je to - izjavila je Nikolićeva jednom prilikom.

Očigledno da nisu uspeli da pazare plac na Avali, pa su kupili u Velikom Mokrom Lugu Lugu, gde je takođe auto-put u blizini.

