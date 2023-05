ALEKSANDRA PRIJOVIĆ O AGONIJI IZ DETINJSTVA! Progovorila o vršnjačkom nasilju: Ponižavali su me, nazivali jadnicom i pevaljkom...

Aleksandra Prijović izgradila je uspešnu karijeru, važi za jednu od najlepših pevačica na našoj javnoj sceni, ostvarila se u ulozi majke i svoj privatan život brižno čuva od očiju javnosti, ali put do uspeha bio je trnovit i dug.

Naime, Aleksandra je sa majkom živela u Belom Manastiru, a kako je za medije jednom prilikom govorila prošla je kroz jedan vid vršnjačkog nasilja, gde su je deca u školi šikanirali i izbegavali samo zato što je volela da peva, kao i da se teško borila sa ismevanjem.

- Nije mi bilo lako. Ovo nikome do sada nisam rekla, ali ja sam bila žrtva dece u školi. Nisu me tukli, ali jesu psihički maltretirali - počela je Aleksandra Prijović potresnu priču.

- Ponižavali su me, nazivali jadnicom i pevaljkom. Govorili su: "Nije ništa bolja od majke pevaljke". Sprdali su se na moj račun kako su stigli. U školi su, posle svakog mog nastupa, donosili snimke i puštali ih. Smejali su se na sav glas, sve sam čula i videla. Verujte da mi se, u tim trenucima, srce cepalo - rekla je ona i naglasila da sada ista ta deca žele da joj budu prijatelji.

- Javljaju se, pišu mi na Fejsbuku i podržavaju me. Sada sam im slatka, lepa, mila i draga. Svima odgovorim na poruku, ali nisam zaboravila kako su me maltretirali - istakla je svojevremeno Aleksandra, prenosi "Hello".

