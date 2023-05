ONA JE ŽENA DRAGANA STOJKOVIĆA BOSANCA! Pola veka su zajedno, rodila mu je decu i osvojila besprekornim kuvanjem!

Supruga Dragana Stojkovića Bosanca se ne eksponira u javnosti i gotovo niko ne zna kako ona izgleda.

Naime, Bosanac je skoro pola veka u braku sa suprugom Dunjom sa kojom ima sina Aleksandra i ćerku Aleksandru Stojković Džidžu.

On je jednom samo pričao o njihovoj ljubavi, i tom prilikom istakao da je oduvek znao da je ona prava.

- Drago mi je da supruga nikada nije želela da bude zvezda preko druge zvezde. Ona mi je najveća i iskrena podrška u smislu nečega što se zove ljubav prema porodici i deci, a dođem i ja tu na red kao suprug. Prava stvar je kada se to oseti. Pazi me i priprema mi omiljenu hranu. Jako volim punjene paprike, a ona to izvanredno kuva, kao i urmašice, kadaif. Mnoge sam probao, ali kadaif moje Dunje se može meriti sa onim iz Istanbula - rekao je Dragan Stojković svojevremeno.

