BOSANAC OTVORIO DUŠU O VELIKOM PROBLEMU U POSLU: "Oni bi sve da uzmu sebi, a ZAVISE OD NAS" Progovorio i o DISKRIMINACIJI

Harmonikaš i autor mnogih hitova Dragan Stojković Bosanac smatra da je u njegovom poslu ključna stvar u kvalitetu.

- Dobrota se pokazuje tako što pohvališ pravi talenat, pa ga izvedeš na pravi put - kazao je na početku.

- Pohvalim se svojim autorskim delima, jer su autori diskriminisani kod nas, ali i u svetu. Diskriminisani su novcem i statusom, svim onim što bi trebalo da trebalo da uživaju u muzici. Sve bi pevači da uzmu sebi, pa čak i status, ali status ne mogu, jer ponovo zavise od onih koji imaju deset puta manji honorar od njih - dodao je Dragan Stojković Bosanac.

Odgovorio je i na pitanje šta misli o nagradi za životno delo.

- Kod nas se te nagrade svakako daju ljudima koji su pred umiranje. Kod nas je sve naopako, pa i to. Čemu te nagrade, mene baš briga za to - jasan je muzičar.

- Moje životno delo je to što ja mogu još da sviram, da se družim sa rajom i što me mišljenje publike ne zanima. Kao i moja porodica, koja mi je najbitnija - zaključio je on.

