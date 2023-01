U BRAKU SU 45 GODINA, A ONA JE MISTERIJA ZA JAVNOST: Isplivala fotka s Bosančeve svadbe! Evo kako su on i NJEGOVA DUNJA izgledali

Čuveni harmonikaš i član žirija muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", Dragan Stojković Bosanac, u skladnom je braku već više od četiri decenije, a na društvenim mrežama je isplivala fotografija s njegovog venčanja sa suprugom Dunjom, koja se nikada ne eksponira u javnosti.

Iako je takođe decenijama na estradi, Bosanac je uspeo da sačuva svoj brak i svoju misterioznu suprugu od javnosti.

Dragan Stojković Bosanac i njegova supruga Dunja u braku su već 45 godina. U braku su proveli više od polovine svojih života, ali nju veoma retko imamo prilike da vidimo u javnosti.

Kako je Bosanac svojevremeno objasnio, Dunja živi mirnim i povučenim životom. Izabrala je posvećenost porodici.

foto: Damir Dervišagić

- Drago mi je da supruga nikada nije želela da bude zvezda preko druge zvezde. Ona mi je najveća i iskrena podrška u smislu nečega što se zove ljubav prema porodici i deci, a dođem i ja tu na red kao suprug. Prava stvar je kada se to oseti. Pazi me i priprema mi omiljenu hranu. Jako volim punjene paprike, a ona to izvanredno kuva, kao i hurmašice, kadaif. Mnoge sam probao, ali kadaif moje Dunje se može meriti sa onim iz Istanbula – rekao je nedavno Bosanac o svojoj lepšoj polovini.

(Kurir.rs)

Bonus video:

03:29 DŽIDŽA POSTALA REPERKA! Nakon duže pauze, odlučila se na PREOKRET U KARIJERI, a evo šta je Bosanac rekao