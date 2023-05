JEZIVO! MILICA KON DOBILA PRETEĆE PORUKE, jer je javno progovorila o NASILJU NAD SVOJOM ĆERKOM: Upozorenja dolazila i od poznanika

Voditeljka i supruga kompozitora Marka Kona, Milica Kon, nedavno je šokirala sve kada je izjavila da je njena ćerka žrtva vršnjačkog nasilja.

- Naša ćerka je prvi razred i tek sada posle ove tragedije su isplivala sva vršnjačka nasilja. Ne znate kako se bavi škola time. Naša ćerka ima sedam godina, jedan je drži, drugi je udara pesnicama. To se dešava ne samo njoj, već mnogima.

Gostujući emisiji Puls Srbije, Kon je detaljnije govorila o ovom nemilom slučaju.

foto: Kurri televizija

- Nisam verovala da se takve stvari događaju dok mi dete nije krenulo u školu. Mi smo već prvog dana imali incident. Tačnije, taj dečak je imao incident sa jednom drugom učenicom. To je tako krenulo već od 1. septembra. Nama se to dogodilo neposredno pre raspusta, dakle pre ove tragedije. Ja sam odmah došla u školu, a moj muž je već uveliko bio stigao i čekao da ga primi direktor. Pitala sam: "Pošto mi znamo da se ovo događa od 1. septembra, šta sada? To se već vrtelo i vrtelo i šta sada? - rekla je Kon i dodala:

- Škola vas obavesti i vi dođete na sastanak. Moje pitanje je da li se tu sve završava? Čekam da vidim šta posle toga, jer ja nisam zadovoljna rezultaima škole u borbi protiv vršnjačkog nasilja.

01:06 Voditeljka Milica Kon dobijala preteće poruke!?

Kon je istakla da ovaj problem nije vezan samo za školu koju pohađa njena ćerka, već da je u pitanju problem prisutan u svim školama:

- Zvali su me rodtielji u nenormalnom broju i zahvaljivali se što sam istupila u javnost, ali nemojte misliti da nisam dobijala i poruke: "Pazi šta pričaš!" Verujte mi da su me čak i neki poznanici upozoravali da budem pažljiva! Zaista ne znam u kakvom mi to društvu živimo kada ne možemo da branimo bezbednost svakog građanina.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.