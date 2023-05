TRAGEDIJA U PORODICI ĐORĐA DAVIDA! Ovo je rokerova bolna ispovest: Tata je na mestu bio mrtav, to je bila POLITIČKA NAMEŠTALJKA

Roker i član žirija „Zvezda Granda“, Đorđe David, često ističe da je glavni krivac za njegovu umetničku crtu zapravo njegov otac i idol koji je okončao život na tragičan način.

Tragedija koju je Đorđe doživeo sa samo 14 godina ostavila je velike posledice po njega, a nakon pogibije oca ubrzo postaje deo lošeg društva i ulaziu u svet poroka.

- Otac Vasilije odveo me je sa 10 godina u dramsku sekciju koju je imala Radio Televizija Beograd, i tada sam prvi put video Buleta Goncića, Sonju Savić, Brstinu i druge. Moj otac je bio član saveza komunista, i dok su svi gledali da zabodu neku lovu i vikendice, njega to nije zanimalo. On je bio tajni savetnik u Titovom kabinetu i smrt oca me je negde opredelila za umetnost, uprkos tome što su svi u porodici bili akademski obrazovani ljudi, doktori, ja sam rešio da se bavim onim gde mi sloboda dozvoljava da budem svoj –istakao je Đorđe za Grand i dotakao se tragedije koja mu je promenila život, a u kojoj je njegov otac nastradao.

- Bila je u pitanju politička nameštaljka, izrežirana. On i ja smo bili u kolima, meni dlaka sa glave nije falila, a on je ostao na mestu mrtav. Ali bio je i ostao autoritet u mojoj glavi. Ja sam se nakon toga strašno promenio, jer je moj heroj bio poražen. Nisam imao ni 15 godina i to su stvari koje mladom čoeku naprave lom u glavi - rekao je roker ispričao kako je emotivni gubitak kasnije uticao na to da krene putem poroka.

- Kad izgubiš idola u tim godinama, osećaš se potpuno izgubljeno, nesigurno, kao da nisi svoj i tražiš utočište u onima koji su slatkorečivi. Otišao sam u nekom trenutku pod led, samo heroin nisam probao. To je trajalo godinu dana, vrlo intenzivno. Zahvaljujući sportu i porodici, a nakon što sam video kako mi odlaze prijatelji, odlučio sam da pronađem izlaz. Mnoge od njih sam ispratio na onaj svet, bilo je tu dece mnogih poznatih ličnosti, predsednika država i predsedništa i svaka smrta je izazivala bol i potvrđivala da sam ja na dobrom putu tim što sam se opredelio za umetnost i za čist način života -ispričao je roker u emotivnoj ispovesti.

