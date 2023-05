PUKLA NA ONLI FANSU! Dabovićka opet prodaje polovnu garderobu, košarkašica u VELIKOM PROBLEMU

Milica Dabović na sve načine pokušava da zaradi novac za život. Nekadašnja košakrašica koja ima i nacionalnu penziju, poslednjih godina prolazi kroz težak finansijski period.

Često se javno žalila da je u krizi, pa su joj pojedinci pružali podršku, čak i pomoć, dok je bilo i onih koji su je kritikovali. Pre dve godine je kao bomba odjaknula vest da sportiskinja prodaje svoje korišćene stvari preko Instagrama.

Po svemu sudeći to nije bilo toliko profitabilno, pa je otvorila profil na platformi Onli fans gde je nudila svoje provokativne fotografije za pare. Jedno vreme je bila spokojna i nije se žalila, ali se ponovo vratila na posao prodavačice polovne garderobe. Već nekolilko dana na društvenim mrežama objavljuje fotografije sandala, papuča, haljina, pantalona koje prodaja.

- Ne nailazim na empatiju kod budala. Mnogo više ima mladih devojaka i samohranih majki koje me podržavaju nego ovih koji me pljuju. Sada je takvo vreme, da se radujemo tuđoj nesreći. Ne znam zašto im ja bodem oči. Ovo što radim je predstavljeno skandalozno, ali ja kao i uvek ne marim za to, spojila sam lepo i korisno. Sin mi je na prvom mestu i duboko sam u ulozi samohrane majke! Novac je uvek potreban, pogotovo meni koja trenutno nemam platu kao samohrana majka! Hvala vam od srca, hvala divnim ženama što uvek imaju tople reči za mene - rekla je jednom prilikom za medije.

