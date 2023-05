POTRESNA ISPOVEST SESTRE MERIME NJEGOMIR O BORBI SA KANCEROM! Ninina bitka traje jako dugo, a zbog metastaze u leđima slabo hoda

Iza osmeha Nine Pavić, sestre Merime Njegomir, i pevačice kriije se borbenost i hrabrost za koju niko osim njenih najbližih nije znao, a to je da one najteže trenutke u životu podnese čvrsto na nogama.

Od smrti rođene sestre Nina retko daje intervjue, ali je za Grand napravila izuzetak. Kaže da se od Meriminog preranog odlaska nije oporavila, a i sama bije najtežu životnu bitku zbog čega se nada da se samo na kratko povukla iz medija.

U ispovesti Nina je otkrila da se lavovski više od dve decenije bori sa kancerom, kao i da joj se stanje naglo pogoršalo, ali da se ne predaje.

- Ako svojom pričom ubedim bar jednu devojku, ženu da ode kod lekara na preventivni pregled i da tako spasem nečiji život, biću srećna - započinje priču Nina koja nikad nije želela da potresnim detaljima iz svog života „kupi“ poene kod publike i okoline.

-Nikad nisam htela da pričam o bolesti, ne volim to, jednostavno ne želim druge ljude da opterećujem stvarima koje nisu lepe. I u vreme takmičenja u ‘Nikad nije kasno“ sam vodila bitku sa kancerom, ali nisam htela da pričam o tome, želela sam da me ljudi slušaju, a ne da me sažaljevaju zbog bolesti -- kaže pevačica i otkriva da dugo bije bitku sa opakom bolešću.

- Moja borba traje od 2001. godine, imala sam osam kancera, na žalost sada metastaze i sada bijem onu najtežu bitku. Do sad je bilo osam malignih tumora za 23 godine, ali je bilo lakše, uklone se, nekoliko terapija i to je to, ovo je sad mnogo neizvesnije, ali ne dam se i nadam se pobedi. Četvrti put idem na hemioterapiju, ovu poslednju sam počela u decembru i ne predajem se, iako je teško - priča Nina kojoj metastaze u leđima dodatno otežavaju kretanje.

