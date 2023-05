ŠIRE SE! Viki i Taške KUPUJU stan od pola miliona evra u Istanbulu u komšiluku Emine Jahović

Otkako je postala uspešna poslovna žena, Viki Miljković živi na relaciji Turska - Srbija.

Pevačica i njen suprug Dragan Tašković Taške imaju u planu da kupe i nekreninu u Istanbulu gde su otvorili firmu i to u blizini njene koleginice Emine Jahović. Prema našim saznanjima, Miljkovićevoj i njenog suprugu dosadilo je da stalno borave po hotelima kad su u Turskoj, pa su sada rešili da se stambeno obezbede.

foto: Printscreen/Grand Online, Shutterstock, Ilustracija

- Viki i Taške su se odlično snašli u Istanbulu. Slobodno se može reći da je to njihova druga kuća. Tamo im je posao, lepo rade, a sada je došlo vreme i da pazare nekretninu za sebe. Stanovi tamo nisu nimalo jeftini, naročito ako se nalaze u određenim kvartovima. Sve je papreno skupo. Jedna nekretnina im se posebno dopala i ona vredi oko 500.000 evra. Nalazi se u delu gde živi Emina. Puca pogled na najlepši deo grada. Možda se Emina i Viki i poznaju, to već ne znam, ali znam da je Miljkovićeva već i jezik savladala. Odlično joj ide. Ne verujem da će se preseliti iz Srbije u Tursku, ipak je ovo njihova domovina, ali da će sebi uskoro obezbediti oazu mira da ne borave po hotelima i privatnim apartmanima to sigurno - priča naš sagovornik.

foto: Damir Dervišagić

Viki sa oduševljenjem priča o svojim poslovnim poduhvatima i životu u Turskoj. - Na svakih 15 dana neko od nas mora da ode, ili Taške ili ja. Uglavnom sam ja odlazila poslednjih nekoliko puta. Mi tamo uživamo, Istanbul je fenomenalan grad. Oni su hedonisti u svakom smislu te reči. Mi tamo volimo i izlaske i sve, ali toliko budemo umorni od posla da uveče odemo samo na neku večeru. Njihov spa obožavam, kao i turska kupatila, hamame. Tamo legnem i uživam - ispričala je Viki za medije.

foto: Printscreen

Pevačica spaja lepo i korisno, pa kombinuje svoje nastupe kao i svoje učešće kao član žirija u "Zvezdama Granda" sa obavezama koje ima oko svoje firme. U svemu joj pomaže i suprug koji je i pokrenuo ceo projekat. Njih dvoje su firmo osnovali u Srbiji, gde su i počeli da prodaju nekretnine i za kratko vreme su razvili posao na našem tržištu, ali i u inostranstvu. Poznato je da pevačicina agencije posreduje prilikom kupovine nekretnina čak i na luksuznim destinacijama gde su stanovi i apartmani papreno skupi, kao što je Dubai, a od skoro i Turska.

foto: Kurir televizija

Pevačici smo poslali poruku povodom naših saznanja, na kou ona nije odgovorila do zaključenja broja.

Ekipa Kurira

01:29:47 SCENIRANJE 30.04.2023. ZLATA PETROVIC