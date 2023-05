SNEŽANA DAKIĆ NAKON RAZVODA BILA SA 20 GODINA MLAĐIM GLUMCEM! Svi ga znaju iz popularne serije, bili na korak do VENČANJA

Voditeljka Snežana Dakić je sa biznismenom Vladimirom Mikićem provela devet godina u braku koji je počeo prilično turbulentno, a tako se i završio.

- Vladimir je bio ljubav mog života, muškarac o kakvom sam maštala, bolji od svih poželjnih neženja koji su se u to vreme vrteli oko mene. S druge strane, njegova situacija nije bila nimalo jednostavna – sa suprugom i kćerkama bliznakinjama od jedva godinu dana našao se usred razvoda. Htela sam da odustanem, ali me je on uveravao da to neće biti prepreka našoj ljubavi, da će bivšoj ženi pomagati i da me nikada neće povrediti - pričala je Snežana.

foto: Damir Dervišagić

Ubrzo posle razvoda Vladimir je započeo emotivnu vezu sa tadašnjom sekretaricom, koja je postala treća gospođa Mikić. S druge strane, i Snežana je u jesen 2015. objavila da ima novog partnera, a prvi izabranik posle razvoda bio je dvadeset godina mlađi student glume Dušan Momčilović sa kojim je najavljivala i svadbu.

- Kada je reč o ljubavi, kod mene uvek sve cveta i buja. Žena sam koja je puna ljubavi i ispunjena sam onom koju dobijam. U mojoj vezi je sve odlično. Bračnu ponudu sam već dobila, jedina prepreka je što se još nisam razvela. Čim se to završi, mi ćemo se venčati - izjavila je voditeljka u martu 2016, a već mesec dana kasnije usledio je raskid.

- Tačno je da Dušan i ja više nismo zajedno, ali ostajem pri stavu da je moj emotivni život lična stvar i ne želim da ga obrazlažem javnosti. Ostali smo u prijateljskim odnosima jer nema nijednog razloga da bude drugačije. Dušan je divan nesvakidašnji momak ‒ rekla je tada za "Hello".

Snežana Dakić koja nikada više u javnosti nije predstavila nijednog svog izabranika, a Dušana Momčilovića javnost je zapazila u seriji “Sinđelići”.

