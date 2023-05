"NAUČEN SAM OD MALENA DA ĆU DOBITI BATINE AKO PLAČEM ILI KUKAM..."Sofra otkrio kakav je odnos imao s ocem, ali mu je ZAHVALAN

Harmonikaš Aleksandar Sofronijević zahvalan je svojim roditeljima na ispravnom vaspitavanju.

Sve što stvorio u životu Sofra duguje svojoj porodici, prvenstveno ocu i majci koji su bili uz njega dok je gradio svoju muzičku karijeru, a sada je otkrio i da je ključ za uspešno odrastanje bili njegovi roditelji.

foto: Kurir televizija

Muzičar je apostrofirao ulogu oca i otkrio male tajne iz najranijeg detinjstva koje su kod njega podstakle životnu preduzimljivost i večiti optimizam.

- Otac je prilično strog čovek. Ja sam od malena naučen kad padnem, znaš, dete sad ide kroz park, padne i ono počne da plače. Ne, ja nikad nisam plakao zato što sam naučen od malena da ću dobiti batine ako plačem, i ako kukam bez razloga. Ja tako padnem, sećam se, tata mije to pričao i kaže: „E, šta je bilo?“. „Nije ništa, nije ništa“ I idemo dalje. To je to. Valjda je ta želja za borbom usađena u meni od malena, da ja ne smem da kukam, da ne smem da se žalim, i da moram da samo idem dalje, napred, za nekim svojim putem kakav god on bio u tom trenutku. Tako da i dana danas vrlo malo kukam, žalim se i ne dam da me ništa pomeri iz nekog mog balansa - otkrio je Sofronijević.

foto: Nemanja Nikolić

S obzirom da je njegovo školovanje zahtevalo mnogo odricanja, discipline i rada, poznati harmonikaš rešio je da se oduži roditeljima za svu podršku i ljubav koju su mu pružali sve ove godine on je pre nekoliko godina rešio da svom ocu pokloni, ni manje, ni više nego automobil.

- Moj tata je veoma skroman čovek koji je vozio auto iz 1984. godine i zato sam rešio da ga obradujem i poklonim mu noviji automobil. Iskreno da vam kažem, nisam mu kupio nov auto, ali je svakako novije generacije. Zaslužio je da od sina dobije ovakav poklon - otkrio je Sofra svojevremeno.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

04:51 IVICA DAČIĆ SVAKI PUT SVE BOLJE PEVA, NEKA SAMO TAKO NASTAVI: Poznati harmonikaš ocenio vokalne sposobnosti predsednika Skupštine