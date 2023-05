SAŠA KOVAČEVIĆ PLANIRA DA SE OSTVARI U ULOZI OCA! Pevač progovorio o pritiscima da se oženi, pa spomenuo devojku Zoranu

Saša Kovačević bio je gost na krštenju sina, manekenke Dejane Živković, i tom prilikom progovorio o svojim planovima i vezi sa dugogodišnjom devojkom Zoranom.

- Planiram Bože zdravlja da se ostvarim u ulozi oca, to je svrha života i najlepši dar od Boga koji možemo dobiti. Ne vodim se time kad će i šta će biti, kad Gospod kaže da je trenutak tada će se to i desiti i ja ću biti najsrećniji čovek - rekao je Saša, pa progovorio o pritiscima, jer još se još uvek nije oženio i ostvario u ulozi oca, a mnogi smatraju da mu je vreme.

foto: Printscreen

- Valjda je opet sve to prirodno i normalno, ali je na vama da dozirate koliko želite da pridajete značaja tome i da dozvolite da se ljudi mešaju u vašu intimu, sve je do vas. Mi muškarci smo čudni, konstantno smo nezreli, mi bi stalno da budemo momci bez obzira da li smo oženjeni ili nismo, to je neki gen, to ne možeš da menjaš - istakao je Saša, pa otkrio detalje iz veze sa Zoranom.

foto: Dragana Udovičić

- Nema prostora za ljubomoru u našoj vezi, tako se valjda izgradio neki odnos da toga nema. Uglavnom su moje veze imale nalet ljubomore u prvih pola godine, godinu dana, posle toga je sve lakše. U prethodnim vezama mi je to smetalo, sada sa Zoranom ne, jer smo se pronašli. Mislim da sam pornašao nekog ko mi po svim parametrima odgovara apsolutno. U slučaju da mi neko sutra strastveno odovara ne znam kako, ja zaista znam da od ovog što trenutno imam ne mogu naći bolje, to potpisujem - izjavio je Saša.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:06 Skinuo se Saša Kovačević i pokazao izvajano telo