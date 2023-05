PEVAČICE GODINAMA NA METI MANIJAKA! Uhode ih, prete, šalju eksplicitne fotke, a ona se sa PROGONITELJEM srela oči u oči...

Džejla Ramović je već dve godine na meti manijaka koji je progoni, ali je tek sada odlučila da ga prijavi. Ona je u ponedeljak obavestila policiju u Novom Sadu da je jedan dečko iz tog grada uhodi na svim nastupima.

Džejla je isključila telefon, pa o ovom slučaju nije dala nijednu izjavu.

foto: Printscreen/Instagram

Mlada pevačica iz Bosne, pobednica takmičenja "Zvezde Granda", nije jedina poznata osoba koja se suočila s progoniteljem.

foto: Nemanja Nikolić

I Anastasija Ražnatović je imala isti problem. Nju je mesecima uhodio jedan čovek, slao joj je eksplicitne sadržaje i preteće poruke, a pojavio se i na jednoj zabavi na kojoj je ona bila, kao i ispred kuće. Anastasija ga je prijavila policiji, koja ga je privela.

foto: Nemanja Nikolić

Sandra Afrika se sa svojim progoniteljem susrela u restoranu. On je prvo poručio pevačici da će je zaklati, a onda je došao iz Hrvatske i upao u lokal dok je ona bila na večeri s prijateljicama. Pre toga ju je uhodio godinu dana. Umislio je da su njih dvoje u vezi i niko nije mogao da ga razuveri.

foto: Damir Dervišagić

Policija je intervenisala s tri patrole, a muškarac je uhapšen. Treće osnovno javno tužilaštvo odredilo mu je zadržavanje zbog izvršenja krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti. Nakon saslušanja osumnjičenog tužilaštvo je predložilo određivanje pritvora od 30 dana.

foto: Kurir TV

I Rada Manojlović je svojevremeno prošla kroz agoniju. Nju je proganjao stariji muškarac nakon što je izašao iz zatvora. Želeo je da bude s njom i nije prihvatao činjenicu da bilo ko drugi bude Manojlovićkin dečko.

foto: Nemanja Nikolić

Jelena Rozga je tokom pandemije koronavirusa preživela pakao. Nju je opsedao muškarac koji živi u Nemačkoj. Protiv njega je podignuta optužnica. Kako je u njoj stajalo, muškarac se tereti da je od 13. avgusta 2019. do početka septembra 2020. preko mejla i raznih profila na Instagramu slao neprimerene poruke na Rozgin mejl i Instagram. Pevačica je odbila svaku komunikaciju s njim, ali je on onda slao svoje intimne fotografije.

Jednom se pojavio ispred njenog stana, slikao se i poslao joj te fotografije, a išao je toliko daleko da se pojavio i u letovalištu gde je ona bila na odmoru s prijateljima. Delo je priznao u policiji.

foto: Dragana Udovičić

I Nina Badrić je imala isti problem. Nju je godinama progonio jedan vozač, dolazio joj je na vrata, slao pesme, a pojavio se i na Jelsi kada je snimala spot. Zatražila je pomoć policije i on je uhapšen.

- Pre dve godine mi je pozvonio na vrata stana u Zagrebu. Šokiralo me je to. Doneo mi je neke pesme, ali se ne sećam da li je išta govorio. Samo je zurio u mene. To me je prestrašilo, posebno jer sam ga prepoznala s koncerta. Rekla sam mu da ne želim nikakav kontakt s njim, da prestane da donosi pesme i da mi piše, te da više ne dolazi jer ću ga prijaviti policiji - ispričala je tada Nina za medije.

Marko Jović

