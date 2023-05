"NE ŽIVIMO ZAJEDNO, IMAM SVOJE RITUALE" Paula Hublin konačno progovorila o SVADBI i zajedničkom životu sa Filipom: OVO SU DETALJI

Paulu Hublin javnost je upoznala u rijaliti programu "Zadruga", a ona već neko vreme uživa sa nekadašnjim učesnikom rijalitija i voditeljem Filipom Đukićem, koji ju je nedavno verio.

Paula je otkrila kako je izgledala prosidba i kako se osećala u tom trenutku.

- Nije bilo suza jer nisam bila iznenađena. Dugo smo pričali o tome, imamo ozbiljnu vezu pa sam očekivala da će do toga doći. Desilo se za moj rođendan, na krovu jedne zgrade uz zalazak sunca. Bilo je spontano, sve vreme smo se smejali - ispričala je Paula i otkrila da li ona i Filip ne žive zajedno.

- Ja sam se preselila u Beograd krajem prošle godine, ali još uvek ne živim sa Filipom. Imam neke svoje rituale. Kasno uveče mi dođe da snimam pesmu, pa palim studio, uzimam da snimam, a on radi od 6 ujutru. Teško nam je da se uskladimo, ali planiramo uskoro i pričamo o tome - rekla je ona, pa otkrila kakvi su im planovi za venčanje.

- Nismo se još dogovorili kad će svadba. Ne bih volela da to bude veliko venčanje, ali on želi. Ja bih najradije da odemo negde sami i da to bude privatno, ali biće nešto između. Znamo kako bi to izgledalo, imamo već isplanirano. Kuma će mi biti moja teta Danijela. Što se tiče papira, verujem da će Filip uzeti moje - ispričala je Paula Hublin.

