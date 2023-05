KURIR ZA PETAMA POZNATIH! Komšije razotkrile kakvi su Aca Ilić i Bilja Jevtić privatno, a EVO I KOJU HRANU NAJVIŠE KUPUJU

Aca Ilić i Bilja Jevtić važe za jedan od najskladnijih muzičkih parova na našoj muzičkoj i domaćoj sceni. Na Petlovom brdu žive toliko dugo da se smatraju starasedeocima ovog kraja.

Pre nego sto su se uselili u prostranu kucu, imali su stan od 56 kvadrata koji je bio u istom kraju. Kuću su opremali polako, bez ičije pomoći. Svojim trudom I radom dosli su do svega sto su ikada sanjali.

Hodali smo ulicama Petlovog brda gde smo odmah naisli na jednog od prvih komsija Bilje I Ace, harmonikaša Endžija Mavrica koji nam je iz prve ruke otkrio kakvi su njegovi prijatelji van kamera.

- Aca i Bilja su divni i porodični ljudi i mi se družimo familijarno. Mi smo pre svega prijatelji i najmanje smo poslovni saradnici. Ja sam sa Acom sarađivao samo jednom i to su bile neke 3 do 4 pesme i to pre jedno 10 do 15 godina. Ali ovako svaki dan sedimo i družimo se, oni su moji prijatelji. Sjajni su kao domaćini, evo baš skoro sam bio kod njih kući. Imali smo i neke familijarne rođendane pa smo se družili - rekao je Mavrica i dodao:

- Nisam probao Acine kulinarske specijalitete, ali se hvalio tokom korone da je naučio da kuva i da sprema. Tako da očekujemo poziv, pa ćemo videti.

- Aca je potpuno normalna mušterija, dok nju mnogo ređe viđam. Aca uglavnom voli da popije kafu - rekla je radnica u kafiću.

Posetili smo samoposlugu u kojoj Bilja I Aca cesto obavljaju svoju prvu jutarnju kupovinu.

- Aleksandar Ilić je divan čovek i divan gospodin, kulturan i ljubazan. Biljana je divna i predivna žena. Oni u principu najviše pazare sir, pečenicu, slaninicu kao i svi. Uvek su ljubazni i ništa ne zahtevaju - rekla je radnica u samoposluzi.

Čini se da su Bilja I Aca miljenici komsiluka. Sreli smo I gospodju koja je radila u osnovnoj skoli koju je pohadjao sin poznatih istaknutih estradnih umetnika.

- Super su roditelji i za njih stvarno nemam ništa loše da kažem - rekla je.

Uvek uljudni u javnosti, dosledni sebi i uzdržani, Aca i Bilja uspeli su svoju intimu da sačuvaju od medija.

