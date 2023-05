"KAKAV ČOVEK TREBA DA BUDEŠ DA NA SVADBI SVOG SINA PEVAŠ ZA PARE?" Ivan Gajić i Milica opasnica preneli glas naroda o Đaniju

U emisiji Puls Srbije voditelj Ivan Gajić i novinarka Milica Stanimirović poznatija kao Milica opasnica izdvojili su najupečatljivije komentare čitalaca portala Kurir. rs na vesti koje su u velikoj meri privukle pažnju javnosti.

Jedan od događaja koji je zaintigirao čitaoce jeste svadba Đanijevog sina koja je protekla u euforiji i veseloj atmosferi, ali neki čitaoci nisu izneli baš povoljan sud o ovom događaju:

- Kakav čovek treba da budeš da na svadbi svog sina pevaš za pare - jedan je od takvh komentara, a jedan od odgovora glasio je:

- Daće valjda muzici bilo bi sramota da uzme!

- Seljanija na kub - napisao je čitalac pod imenom Vanda.

Stanimirović je objasnila o čemu se radi i šta se zapravo desilo na svadbi:

- Ovi komentari odnose se na Đanija koji je uzeo mikrofon i zapevao na svadbi svog sina. Tada je dobio mnogo novca i ljudi su pomislili da će on to uzeti za sebe, međutim, on je to dao muzici koja je zabavljala goste tokom čitavog veselja. Đani je domaćin i on sigurno nije došao tu da uzima novac, već da ga daje. I on i Slađa su dosta para dali - rekla je Stanimirović

