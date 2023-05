STRASTI SE NE SMIRUJU! Mile pružio RUKU POMIRENJA Sandri Africi, a ona ni da ČUJE: Evo šta misli o SARADNJI sa pevačem

Sandra Afrika osvrnula se na ponovne priče o sukobu i pomirenju sa Miletom Kitićem.

Njihova priča počela je pre dvadesetak godina kada je Sandra bila njegova igračica, a nakon toga ostvarila je i zavidnu estradnu karijeru.

Govorilo se da ona i Mile više nisu u dobrim odnosima, do skoro, kada se pojavio snimak kako sede za istim stolom,u istom krugu ljudi!

Kako je rekla Sandra, Mikiša njen menadžer je tajno snimao sa Kitićem.

Mile je pak, Sandri pružio ''ruku pomirenja'' time što je osudio napad na nju pre nekoliko mesec, kad je proganjao manijak.

- To je katastrofa. Nikada ne znas na kakve ludake ćeš da naiđeš. Ja to osuđujem. Čitao sam da je proganjao i to je užas. I svojoj ćerki sam pričao da ne koristi i komunicira mnogo sa nepoznatim muškarcima preko društvenih mreža, rekao je Kitić osuđujući postupke čoveka koji je proganjao Sandru.

Bez obzira na sve, Sandra je u jednom od poslednjih intervjua rekla da smatra da joj saradnja sa Miletom nije pomogla već da joj je odmogla, jer je dugo morala da objašnjava ljudima da je ipak pevačica i da time želi da se bavi.

