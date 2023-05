DANIJELA DIMITROVSKA OTKRILA ŠTA MISLI O OGNJENOVOJ VEZI SA 20 GODINA MLAĐOM! Zagolicala svima maštu: "Nikad nisam ništa krila..."

Danijela Dimitrovska pre godinu dana razvela se od Ognjena Amidžića sa kojim ima sina Matiju, a sada je progovorila o njegovoj vezi sa dvedeset godina mlađom Minom Naumović, ali se dotakla i svog potencijalnog partnera.

- Trenutno sam jako fokusirana na sina i na posao. To je ono što mene ispunjava, naravno, tu su i prijatelji i porodica, ja ljubav crpim iz svega. Jako mi je važno da imam otvoreni i blizak odnos sa porodicom. Ja sam uvek zaljubljena. Da li je to ljubav koja potiče od prijatelja, porodice deteta, to je ono što mene ispunjava - rekla je Danijela, pa se osvrnula na novog potencijalnog partnera i da li bi ga predstavila javnosti:

foto: Sonja Spasić, Dragan Kadić

- O tome ćemo da pričamo kad dođe do toga, nikad ništa nisam krila, tako da neću kriti ni to - rekla je Danijela, pa progovorila o bivšem suprugu Ognjenu Amidžiću i njegovoj novoj skoro 20 godina mlađoj devojci Mini Naumović:

- Što se toga tiče, ja svima želim ljubav. Ja sam jedno biće koje ceni sve što je lepo i pozitivno i stvarno svima želim ljubav i to je to - zaključila je Danijela.

