SRCERAJUĆA ŽIVOTNA ISPOVEST! Divna kroz suze i bol otkrila ko je GLAVNI KRIVAC za njen deformitet: Napravio mi je pakao od života!

Divna DNK je otkrla da je kao dete pretrpela nasile u porodici i da je glavni krivac za deformitet koji ima njen otac.

- Mene je otac bacio na krevet kad sam imala tri godine bacio na krevet, i od tada mi ovo raste na leđima. On nije hteo da se pokaje, krivac je za sve moj otac, on mi je napravio od života pakao. Zbog njega sam ovakva, a nije hteo da me leči - rekla je Divna.

- On treba da ima grižu savesti, trebao je da se pokaje, ali nije...

Podsetimo, Divna DNK teško je podnela kada joj je preminuo otac, o čemu ju je produkcija odmah obavestila. Ovu vest primila je sa ogromnom tugom i bolom i danima je plakala.

