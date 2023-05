NADA OBRIĆ ŽESTOKO O MLAĐIM KOLEGINICAMA: One su POLUDELE, sve gole, ja se nikad nisam skidala! Otkrila i da posećuje DISKOTEKE

Nada Obrić je nedavno dobila nagradu za životno delo. Ona je u muzici preko 5 decenija, a kako kaže, nije imala potrebu da se razgolićuje zbog popularnosti.

- Pevam već 53 godine. Stajala sam i pred 100.000 ljudi, i moja energija je morala da se dobaci i do onog tamo na kraju! Uvek sam to uspevala zakopčana. Nikada se nisam skidala i išla na kartu provokativnosti. Nisam imala potrebu da bude gola. Za mene su govorili i da sam zgodna i privlačna, i udvarali su mi se. Dva puta sam se i udavala, a sve bez potrebe da se skinem. To je vulgarno. Današnje žene su poludele bukvalno. I mame, i ćerke i bake... Svi gledaju televiziju i ono što mu se plasira - istakla je Nada.

Pevačica je ispričala i da je godine ne sprečavaju da redovno ide u diskoteke.

- Ja odlazim i u diskoteku, da vam kažem! Šta meni fali ? Mislite da ne idu baka i diskoteka! Naravno da idu, ali je u svemu potrebna mera! Gde god da dođete, uđete, vi vidite 90 posto devojaka koje izgledaju isto! E to je problem! Nikada je nećete zapamtiti - poručila je Nada u emisiji "Magazin In".

