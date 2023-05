POSTAO GRADSKA LEGENDA ZABAVLJAJUĆI NAROD PO PREVOZU Evo kako danas izgleda Kale Gospodar Vremena, a njegova BIOGRAFIJA je tek šok

Dragan Otašević, u javnosti poznatiji kao Kale Gospodar Vremena, godinama već po gradskom prevozu i ulicama Beograda zabavlja narod. Koliko je bio zanimljiv i popularan među Beograđanima, ali i celoj Srbiji, da je jedno vreme proveo i u rijalitiju, gde ga je jevnost malo bolje upoznala.

Poslednje vreme više je aktivan na društvenim mrežama, gde postavlja videe u kojima deli svakakve savete.

Kale je rođen 25. jula 1971. godine u Beogradu, u Narodnom frontu. U ranoj mladosti živeo je sa majkom, a do devete godine bio je stacioniran na Zvezdari, posle čega se seli na Novi Beograd u Blok 23.

Nakon završene osnovne, pohađao je grafičku školu i vremenom rešava da postane Džedaj.

- Nisam mogao da prihvatim školu i to njihovo znanje, to mi nije trebalo. Čini mi se da sam se borio protiv toga. Kada sam odrastao, shvatio sam da sam Džedaj. Nisam to planirao, to je bila moja sudbina. U životu sam se bavio mnogim stvarima, ali ni jedna se ne može prediti sa ovakvim pozivom. Ja sam Džedaj po struci, za to mi ne treba fakultet - govorio je Kale jednom prilikom za medije.

Dragan se kroz život bavio različitim stvarima, 1991. godine se pojavio u " Šoder listi", tada poznatoj emisiji na Trećem kanalu, što mu je ujedno bilo prvo pojavljivanje na televiziji. Nakon toga radio je na radiju "Košava" 1998. godine, a 2003. godina bila je značajna po tome što se pojavio na televiziji "Metropolis" sa pesmom pod nazivom "Možeš ti to", i po tome što je deo karijere posvetio radu na "SKC" radiju.

