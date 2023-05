JANU UHAPSILI U CIRIHU, A PUNA KO BROD: Roditelji prodali traktor da snimi pesmu, a sad uživa u DVORCU od 10 MILIONA €...

Jana Todorović uhapšena je pre nekoliko dana na aerodromu u Cirihu jer nije imala dozvolu da peva, prenoćila je u pritvoru na aerodromu nakon čega je deportovana u Srbiju.

Pevačicu zbog nemilog događaja čini se da nije mnogo "bolela glava", pa je tako odmah krenula put Novog Pazara gde je pevala na jednom privatnom slavlju. Inače, Jana Todorović sa svojim suprugom živi u čistom luksuzu, međutim, nije uvek bilo tako.

00:14 Prvi nastup Jane posle deportacije u Srbiju

Pevačica je detinjstvo provela na Kosovu, a njeni roditelji su prodali traktor kako bi podržali ćerkinu karijeru.

- Nije bilo nimalo lako. Kada sam otišla sa Kosova 1997. godine otišla sam u Minhen, nisam znala da se vežem u avionu. To je bio moj prvi let u životu i od tada živim na relaciji Minhen- Beograd. Imam osećaj da se sve to desilo preko noći, upoznala sam svog supruga, počela da putujem, postala poznato ime - prisetila se Jana jednom prilikom za "Grand".

Kako je uvek isticala njen život se promenio kada je upoznala muža Ivana Todorovića.. Inače, Jana Todorović sa svojim suprugom živi u čistom luksuzu, međutim, nije uvek bilo tako.

foto: Belgrade waterfront printscreen, Dragan Kadić

foto: Printscreen

Poznato je da Jana Todorović vozi skupi auto od čak 300.000 evra, a javno je pričala i da njen svekar ima dvorac od 10 miliona evra.

- Nisam neko ko se kiti tuđim perjem. Nije to tuđe, moj svekar je kao moj otac i ja sam jako ponosna na njega. Nema potrebe da pričam o tome, ali kad se saznalo sada potvrđujem. To je jedan prelep dvorac koji se prostire na 16 hektara - rekla je Jana za "Grand".

kurir.rs/blic

Bonus video:

00:21 Jana Todorović uživa za sve pare u luksuznoj destinaciji