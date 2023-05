OSMAN KARIĆ POSETIO STEFANA U ZATVORU! Otac uputio sinu tužne reči: Zašto nisam ptičica da letim daleko... (VIDEO)

Osman Karić, otac bivšeg zadrugara Stefana Karića, odlučio je da danas poseti svog sina u zatvoru.

foto: Kurir Televizija

Stefan se nalazi u Sremskoj Mitrovici, gde mu je ranije određeno zadržavanje u pritvoru do 30 dana, kao glavnom osumnjičenom za brutalno prebijanje starlete Nataše Šavije.

Pre nego što je otišao do zatvora, Osman je posetio Stefanovog druga iz rijalitija Mikija Đuričića, kojem je doneo omiljene stripove. Nakon Kupinova zaputio se ka Sremskoj Mitrovici.

foto: Printscreen

Nije poznato da li je Osman uspeo da poseti Stefana i vidi se sa njim, ali je na svom Instagram storiju okačio zgradu zatvora. Osman je snimio zatvor i objavio stori uz pesmu "Zašto nisam ptičica da letim daleko", koju u originalu izvodi Boban Zdravković.

foto: Printscreen

Nataša je i dalje u teškom stanju, a kako je sama izjavila nedavno, situacija se zakomplikovala. Ona je obratila javno i Osmanu, kao i advokatu njegovog sina.

- Molim sve novinare za razumevanje, trenutno nisam u mogućnosti da dajem izjave i izveštavam o stanju i daljim procedurama. Nisam dobro, nije nimalo lako i ovo je ozbiljnije što sam mislila, za šta imam pokriće u vidu dokumentacije, da ne ispadne da kumam za nešto što je bezazleno. Molim Boga da se sve dobro i što pre završi, a onda ću ispričati kroz šta sam sve prošla. Ne zbog medijskog prostora, to me najmanje interesuje, nego kao što vidim po "nečijim" sramnim izjavama da sam ja zapravo dobro, da "dramim" bez razloga, a time sam sebi uskače u stomak, jer da zna šta je moglo da mi bude (i to uopšte ne preterujem, ne mogu to ni da prevalim preko usta), molio bi Boga samo da budem dobro (zbog svog najmilijeg jelte). Ne dam da se pere i to je moje pravo. Iza svake reči stojim i to će se dokazati. Nadam se da ovo golgoti dolazi uskoro kraj i da ću biti dobro, to mi je sad najbitnije - napisala je Šavija na svom Instagram storiju.

Kurir.rs/ Republika

Bonus video:

00:18 Karić Osman došao sinu Stefanu u zatvor