IVANA ŠOPIĆ IZNELA SVE DETALJE O KARIĆU: Gnušam se svakog vida NASILJA! Otkrila zašto se obratila Šaviji, pa spomenula i Osmana

Ivana Šopić iznela je sve detalje koji intrigiraju javnost i o kojima se danima spekuliše, a tiče se sukoba Stefana Karića i starlete Nataše Šavije.

foto: Prinstscreen/ Instagram

Ona osuđuje svaki vid nasilja, ali tvrdi da Karić prema njoj nikada nije bio nasilan.

Voditeljka je za Informer izjavila i da je ona svoje bitke vodila sama i ne želi da bilo ko njen lik i delo koristi za svoje borbe.

Kako gledaš na situaciju koja se dogodila - sukob Stefana i Nataše?

- Gnušam se od nasilja i osuđujem bilo koju vrstu nasilja. Ja znam da je Stefan optužen, ali sud je tu da donese presudu i onog momenta kada ga budu osudili mogu da komentarišem.

Zašto si tražila da Nataša Šavija ukloni video sa svog Instagram profila u kome su kadrovi iz rijalitija "Zadruga" na kojima se vidi da se svađate ti i Stefan Karić?

- Ne želim da budem umešana na bilo koji način u problem koji postoji između njih i mislim da time treba da se bavi sud. To što smo Stefan i ja bili zajedno, sve što smo proživeli je samo naša stvar. Iako je neko imao prava i u nekom momentu trebao da podseće široke narodne mase na naše situacije koje nisu lepe, to sam mogla ja tada. Tako da mislim da nema potrebe da mene neko koristi kao oružje za svoju borbu. Ne želim da se koristim ja i moje ljubavne situacije iz "Zadruge" lepe ili loše. Želim da moj odnos ostane tamo gde jeste, on je završen. Sve je dostupno, postoji na Jutjubu, ali u ovako ozbiljnom slučaju ne želim da se koristi.

foto: Printscreen/Instagram

Da li je Stefan nekad bio grub ili nasilan prema tebi?

- Prema meni nikada nije bio nasilan. Imali smo situacije i svađe koje nisu delovale lepo na oko, ali agresuiju sa njegove strane nikada nisam osetila ni doživela. On je uvek bio zaštitnički nastrojen i nakon "Zadruge" kada smo izgladili odnos i kada smo se družili kao prijatelji. Ne želim više ništa da kažem na tu temu, osim da je sud tu da sudi, a ne mediji. Mediji su svojim naslovima na neki način njemu već presudili. Mislim da postoje nadležne institucije koje trebaju time da se bave, a ne influenseri, pevačice, glumice i mnogi drugi. Istina će uvek izaći na videlo, svako treba da se bavi svojim poslom.

Kako ti izgleda cela situacija i ljudi koji su se oglasili?

- Mislim da mnogi prikupljaju bodove, tako što se prilagođavaju masovnom medijskom linču. Nikad se nisam plašila da stane iako je sam. Ja sam svojim primerom pokazala, da i kada sam imala problem, sama sam sve ponela na leđima u momentima kada mi je najviše bila potrebna podrška. Ja ću sačekati presudu, kao što mislim da svi treba da urade, a onda možemo da komentarišemo Stefana Karića, do tada ga neću negativno komentarisati.

Da li si se čula sa Osmanom, jeste li u kontaktu i da li bi se pomirila sa njim?

- Nisam se čula sa Osmanom, iako sam izgladila odnos sa Stefanom sa njim nisam, mislim da to tako treba da ostane. Nikada neću zaboraviti reči koje su pale između nas. Mnogo mi je žao što sve ovo proživljava, ali mogu da kažem da mene niko nije žalio kada sam bila medijski linčovana i kada sam bila na dnu. Ljudi su imali izbor da mi olakšaju, otežaju ili budu neutralni, a on je izabrao da mi oteža na vrlo ružan način. Mogu da se pohvalim time da ga nikad nisam uvredila zbog razlike u godinama, a i zbog toga što je on otac osobe kojun sam jako puno volela. Žao mi je što mu se sve ovo dešava. Nikada mu ni na jedan način ne bih otežala situaciju. Sama sam na osnovu svojih vrednosti isplivala do vrha, ali te neke stvari ne mogu da zaboravim, bole me kao čoveka.

Da li su se neki Stefanovi prijatelji povukli kada mu je potrebna podrška?

- Mnogi prijatelji su se ogradili od njega, ali nije on ni malo naivan, tako da mislim da se neće iznenaditi kada bude video koji su ljudi preko noći počeli da propagiraju "stop nasilju" iako to nasilje nije dokazano. Meni bi sve bilo ok da je slučaj zatvoren, ovako nema potreba trčati pred rudu i da zbog par lajkova i klikova tako postupati, za mene su to prodane duše. Svako nasilje osuđujem, ne podržavam, ali kada sud donese presudu. Ovde veliki broj ljudi gleda svoju korist, a ne iskazuju svoj stav. Mislim da su svoj stav pokazali kada su mu se šlihtali ranije i kada su imali korist od njega. Jurili su ga da se slikaju, da idu na proslave ili kada im je zafalio neki dinar, tada su pokazali svoj stav ili nedosrtatak istog. Sada je najlakše biti veliki borac i uprti prstom.

foto: Printscreen/Instagram

Poznaješ li Natašu, kakav je odnos nje i Stefana?

- Ne znam vrstu njihovog odnosa. Ne znam apsolutno ništa. Natašu ne poznajem, nemamo isto društvo niti smo se ikada našle u istom.

Kurir.rs/ Informer

