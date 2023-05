"NISI NI ZA ŠTA, NIČEMU NE SLUŽIŠ" Zvezdan terao Anu da posećuje nadrilekare i VRAČARE da bi mu rodila sina: Bio je OPSEDNUT time!

Zvezdan Slavnić terao je Anu Ćurčić da obilazi nadrilekare i vračare da bi joj pomogli da mu podari naslednika.

Sin proslavljenog košarkaša Zorana Moke Slavnića sanjao je o tome da ima muško dete i baš to je hteo s nevenčanom suprugom. Nekoliko godina su radili na tome, ali nije se dalo. Ana nije uspevala da zatrudni, što je njega dovodilo do ludila. Kada je shvatio da se to neće desiti, počeo je da nalazi načine koji su narušili zdravlje Ćurčićevoj.

foto: Printscreen

- Zvezdan i Ana su u početku živeli kao svaki normalan, mladi par. Stvarno su bili srećni i zadovoljni, zaljubljeni jedno u drugo. Nije bilo kraja sreći kada su počeli da žive zajedno i stvaraju zajednicu i lični svet. Prvih godinu dana su uživali i nije bilo problema. Bilo im je važno samo da su zajedno i da su srećni. Posle nekog vremena Zvezdan je postao opterećen velikom željom da mu Ana podari naslednika koga nema. Stalno je ponavljao da hoće muško dete, jednog malog Zvezdana. I ona je to želela. Još više mu je raspirivala želju za sinom - počinje priču prijateljica porodice Slavnić za Srpski telegraf koja je s njima prošla sve probleme i danas ih prolazi.

- Zvezdan je nenormalno želeo sina, muško dete mu je bilo san i opsesija. Još dok je bio u zatvoru govorio je Ani da ona mora da mu podari naslednika. Radili su na tome stalno. Jedna nadrilekarka joj je propisala terapiju od koje umalo nije umrla. - nastavlja priču kućna prijateljica koja je u nastavku za Srpski telegraf otkrila kako je došlo do pucanja i takče ključanja između kontroverznog para.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

- Ana je bila mnogo loše od svega, dobila je upalu matericu i nedeljku dana su joj skidali temperaturu. Kada je shvatio da mu Ana neće podariti sina, više nije hteo ni da spava s njom i počeo je da se švaleriše. On je to njoj otvoreno i govorio i vređao je na razne načine: ,,Nisi ni za šta. Ne možeš muško dete da rodiš. Ne možeš uopšte da ostaneš trudna. Vodila si buran život. Ne trebaš nikome", govorio joj je on. Ona je sve to trpela, kao što trpi i danas. Nikada mu nije zaboravila uvrede i sve što joj je govorio - završava izvor blizak Slavnićima.

Kurir.rs/ Alo

Bonus video:

01:16 Ovako bije Ana Ćurčić