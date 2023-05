AUTOR JE NAJVEĆEG HITA ALEKSANDRE PRIJOVIĆ, OŽENIO JE 30 GODINA MLAĐU: Steva Simeunović pokazao kako uživa sa svojom izabranicom!

Steva Simeunović, koji je već decenijama jedan od najvećih hitmejkera na estradi, pre nekoliko godina oženio se mladom pevačicom Zoranom, koja od tada ponosno nosi njegovo prezime.

2018. godine su napravili svadbu na kojoj je bilo pola estrade. Šaban Šaulić, Ana Bekuta, Viki Miljković, Stoja, Mile Kitić, Jana, Vesna i Đole Đogani, Cvijetin Nikić, samo su neka od imena pevača koji su se u tada okupili da proslave venčanje poznatog kompozitora i tekstopisca.

Čovek čiji autorski rad stoji iza hitova kao što su “Za nas kasno je”, “Bela ciganka”, “Okovi”, “Sama i nervozna”, “Kraljica trotoara”, “Nema ništa, majko, od tvoga veselja” i nebrojeno drugih pesama koje su ušle u istoriju popularne muzike, odlučio je da tada prvi ples sa svojom suprugom odigra uz pesmu “Kafanska pjevačica” koju je za mladence specijalno otpevao Emir Habibović.

Uz pratnju orkestra Miše Mijatovića za mladence je potom zapevala Ana Bekuta koja je autoru svojih brojnih hitova poželela mnogo sreće u braku, a nešto kasnije mikrofona se latio I kralj folka pokojni Šaban koji je propraćen ovacijama prisutnih.

Uz dobru muziku i lepo raspoloženje mladenci su dočekali zoru sa gostima, među kojima su bili i kum, producent Aleksandar Kobac, čuveni muzičar Mića Nikolić, kompozitor Saša Nikolić, pevačica Nadica Ademov i mnogi drugi prijatelji i saradnici.

Nedavno su izazvali dosta pažnje kada su se pojavili kod Šijana na svadbi, a sada možemo da vidimo da je pevačica Zorana i ljubiteljka životinja, kao i mode što smo mogli na svadbi da primetimo.

Pevačica Zorana Simeunović, supruga poznatog kompozitora Stevana Simeunovića otkrila je jednom prilikom da joj je neostvarena želja da bude učesnik u takmičenju “Zvezde Granda”.

Tom prilikom otkrila je i da je razlog što se nije prijavila- njen muž.

– Znate šta je šteta? Ne daju mi da idem u “Zvezde Granda”! Kada me je suprug pitao kada ću da nastavim sa muzikom i do kada će da traje tvoja pauza, ja sam rekla do “Zvezda Granda”. Rekao mi je odmah “Zorana, molim te, stvarno ne bi bilo fer”. Bila sam jako tužna, ali sam shvatila da zaista ne bi bilo fer prema drugim takmičarima zato što bi svi smatrali da imam prednost jer sam supruga kompozitora. Rekao mi je samo da izdam album i da će sve biti okej- ispričala je Zorana.

Zorana je nedavno objavila pesmu koju je snimila sa Anom Bekutom, i izazvala veliku pažnju medija, te zaključujemo da joj ovo takmičenje za afirmaciju nije bilo potrebno.

Podsetimo, par koji je, uprkos razlici od 30 godina, veoma skladan i složan, nagrađen je nedavno u Nišu priznanjima koja nose imena Car Konstantin i Carica Teodora - on je dobio nagradu za dugogodišnji rad na estradi, a Zorana za otkriće godine.

