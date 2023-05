Muzička zvezda Milica Pavlović prethodnog dana doživela je, kako sama kaže, jedno od najvećih iznenađenja u svom životu

Naime, poslednjih desetak dana seksi senjorita je provela u studiju gde je sa ekipom od sto ljudi vredno i predano radila na ekranizaciji pesama sa svog petog studijskog albuma „Lav“, a na poslednjem snimanju je doživela i jedno veliko iznenađenje. Jedan od njenih bliskih saradnika joj je stavio povez na oči, a zatim je uveo u „tajnu“ prostoriju studija, gde su je sačekali njeni najverniji fanovi, koji su došli da je iznenade i pruže joj veliku podršku kada je novi album u pitanju, budući da će nakon ovog albuma održati i svoj prvi solistički koncert u beogradskoj Areni. Milica je bila veoma iznenađena kada su joj skinuli povez koji je imala preko očiju i to toliko da nije mogla da sakrije svoju reakciju, a nakon razgovora sa svojoj publikom donela je jednu ozbiljnu odluku. Kako su joj skrenuli pažnju da im je obećala album za maj mesec, a da je sada izvesno da se to neće desiti u ovom mesecu, Pavlovićeva je reagovala istog momenta i zajedno sa ekipom na setu donela odluku da jednu od pesama premijerno objavi pre izlaska albuma. Premijera pesme „Venčanje“ zakazana je za 29. maj, a ako je verovati pričama koje kruže, ova numera će biti veliko i neočekivano iznenađenje za sve koji vole Milicu.

- Planovi postoje da bi se PROMENILI! Ovog puta, imam najneverovatniji razlog za to i još uvek sam pod utiskom… Iako nisam osoba koja voli iznenadjenja, ovo od danas je jedno od najdivnijih koje sam doživela u životu i karijeri! Ljudi, hvala vam na ovoj neverovatno energiji, ljubavi, lepim emocijama! Ponosna sam na to kakvi ljudi me vole i podržavaju od samog početka karijere ️ I dobro ste me podsetili da sam vam album obećala za maj. Nije do mene, ja sam sve završila na vreme! Ali, kako bih vam skratila čekanje i delimično ispunila obećanje, učinila sam sve što je u ovom momentu u mojoj moći i zakazujem vam VENČANJE za 29.05!!! I da vam ne ostanem dužna… spremiću i ja vama još jedno iznenađenje za taj dan! – napisala je oduševeljena Milica ispod objave na društvenoj mreži Instagram.

Inače, iako Milica sve svoje poslovne planove drži u strogoj tajnosti, saznajemo da je plan da peti studijski album „Lav“, na kome joj je prijatelj i kompanija Telekom, objavi sredinom juna meseca.

