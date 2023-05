DOŽIVELA SAM HOROR, TUKLA SAM SE SA LOPOVIMA: Branka Sovrlić o traumatičnom iskustvu sa pljačkašima koji su joj upali u stan!

Provalnici koji su upali u kuću poznate pevačice neviđeno su se iznenadili kada su naleteli upravo na nju, ali ona ipak nije mogla da ih savlada.

Mediji su brujali pre nekoliko godina o pljački kuće Branke Sovrlić, a pevačica je sada opisala kako je izgledao trenutak kada se s lopovima našla oči u oči.

Brankina vila na Iliži u Bosni i Hercegovini jedna je od najluksuznijih, a lopovi su saznali i da je prepuna umetničkih dela, zbog čega je i postala meta. Branka ne voli da govori o ovom nemilom događaju, ali se sada ipak prisetila najtraumatičnijeg momenta u životu:

- Ne volim o tome da pričam. To je period kada je bilo mnogo pljačkaša, ma nema pevača kome nisu obili stan! To se desilo i mojoj komšinici, koja je penzionerka i živi baš do mene. Ja sam se pobila sa lopovima, pa su me udarili. Reagovala sam srcem. Na sreću, uhvatili su ih. Nakon toga, moj muž je postavio kamere, nabavio posebna vrata... Dugo posle toga kada bih ulazila u kuću, gledala bih da li mi je sve na mestu. Teško je kada znate da vam je neko preturao po stvarima - kazala je Branka.

Ona je jednom prilikom otkrila da su je lopovi udarili pištoljem u glavu:

- Doživela sam horor, mada sam se na kraju sa jednim potukla. Pištoljem su me udarili i po glavi, bila sam sva u krvi, zamalo su mi izbrijali kosu, imala sam tri šava... Želim to da zaboravim i da se ne prisećam. Ja sam opasna, pošto sam prvakinja u džudou, pa se nisam ni njih previše uplašila, iako su imali oružje. Ja sam neustrašiva - izjavila je tada Sovrlićeva.

