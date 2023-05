"OTIŠLA JE MOJA INSPIRACIJA, MOJ IDOL" Neda Ukraden se oprostila od Tine Tarner potresnim rečima

Pevačica Tina Tarner preminula je u svojoj kući u okolini Ciriha nakon duže bolesti u 83. godini, a vest o tome potvrdila je njena portpalorka. Ovo je tragičan gubitak za svetsku javnost, a izuzetak nije ni publika iz Srbije koja je zaista obožavala kraljicu roka.

Tina je bila inspiracija i srpskim pevačica, a među njima je i Neda Ukraden, koja je potresena smrću legendarne pevačice. Neda se oprostila od Tine Tarner na društvenim mrežama potresnim rečima.

Ukradenova je često na svojim nastupima volela da izvede Tarnerove hitove, a među omiljenima je bila "Simply the Best", a pevačucu i nazivaju srpska Tina Tarner zbog energije koja podseća na Tarnerovu.

"Otišla je moja inspiracija, moj idol, najveća diva, snaga, glas! Rest in peace, dear Tina You are simply the best!", napisala je Neda.

