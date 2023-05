NAIVNI! DEVITO SLAGAO ZA DUET SA ZVEZDOM, SAD SE OGLASIO PRODUCENT: Bili smo ubeđeni da je stvarno Nati, NASAMARENI SMO!

Srpski treper David Ljubenović, poznatiji kao Devito, objavio novi album "Plava krv", ali je u prvi plan izbio skandal jer je slagao da je snimi duet sa jednom od najpopularnijih latino zvezda Nati Natašom.

Pesma je ubrzo skinuta sa Jutjuba, nakon što se oglasio menadžer poznate pevačice.

- Saradnja se nikada nije desila, rešavamo situaciju. Nati nije u pesmi i ona nema nikakve veze sa tim ljudima. Kao što ste mogli da vidite, niko iz našeg tima nije promovisao tu pesmu - istakao je menadžer Nati Nataše.

Devito se odlučio na ćutnju, dok je njegov saradnik, glavni i odgovorni producent Makalo, šokiran i uvređen ovolikom dozom neprofesionalnosti.

- Želim da se objavi moja izjava da sam nevin. Svi upiru prstom u mene, da sam prevarant, da sam ja prevario Devita. Istoriju prepiske sa momkom iz Kolumbije koji nam je prodao pesmu sam poslao i Devitu i menadžeru. Sarađujem sa mnogo ljudi u svetu, ja sam na albumu "Myke Towers", a njegov album je ušao u top 10 latino albuma na svetu, ovo je prvi put da neko ovako nešto uradi, da mi proda vokale koji nisu autentični, lažni su. Ja sam poznat po saradnjama koje su izvrsne i korektne i istinite. Poznat sam po tome. Nisam nikada nikog prevario. Svi me sada prozivaju da sam ja prevario Devita, ali to nije tako - rekao je producent Makalo.

- Mi smo bili ubeđeni, Devito, menadžer i ja smo bili ubeđeni da je to stvarno Natti, sve dok nisu sklonili pesmu sa Jutjuba. Tada smo shvatili da to nije Natti i da smo prevareni. Do tada smo mi bili sto posto ubeđeni, ja sam javno objavio pesmu, mislio sam da je to ona. Pokazalo se da nije. Momak iz Kolumbije sa kojim smo sarađivali i dalje tvrdi da je to Natti - šokiran je producent.

