"ODMAH SMO SE ZALJUBILI JEDNO U DRUGO" Anabela o ljubavi sa Gagijem i prvim muzičkim koracima: Nisam imala velike ambicije...

Pevačica Anabela Atijas, uspešno je izgradila svoje ime na našoj javnoj sceni, kada je slavu stekla kao deo grupe Funky G, a zatim i u solo karijeri u kojoj i danas niže uspehe.

Iako mnogi pevači maštaju o velikim poduhvatima, Anabela se uvek držala sredine koja je ispunjava.

– Nema ništa što nisam ostvarila. Osetila sam sve što sam trebala. Nisam nikada imala prevelike ambicije, uvek sam volela zlatnu sredinu i tu opstajem već 30 godina i što se mene tiče čaša je puna – iskrena je Anabela.

Njen život osim sjajne karijere obeležila je ljubav sa Gagijem Đoganijem koju su mnogi opisivali kao filmsku, a i sama Anabela se svoje ljubavi na prvi pogled seća i danas.

- Da budem iskrena odmah se to desilo među nama, ta moja harizma, da ne budem skromna, uticala je na to da se on odmah okrene za mnom i da nađe snage da mi priđe. Odmah mi je predložio da izađemo na piće, odmah smo bili zaljubljeni i jedno i drugo - otkrila je pevačica, kojoj je bivši suprug bio svetla tačka u životu kao devojci koja je okušala sreću u velikom gradu.

– Konačno se pojavio neko ko nije imao veze sa ratom i izbeglicama, samo smo pričali o muzici i stranim izvođačima. 24 sata smo pravili koreografije, to nas je pokretalo - ispričala je Anabela nedavno.

