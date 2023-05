"AKO VOLIŠ NJU, ONDA POŠTUJEŠ NJENU MAJKU" Slovenka ogolila dušu o odnosu Cara i Aleks: Poželim da me nema...

Aleksandra Nikolić i Filip Car ne prestaju da intrigiraju javnost svojim odnosom, povremenim svađama, kao i planovima za zajednički život po izlasku iz Bele kuće.

foto: Printscreen

Sada se tim povodom oglasila Aleksandrina majka, Slovenka.

- Kada vidim da Aleksandri zbog nečega nije dobro, ja poželim da me nema. Ja cenim svakoga, on zna da sam ja svetinja i njen život. Ne treba da me psuje toliko puta. To mi ne pije vodu, nije lepo sa njegove strane. Ako voliš toliko, treba da poštuješ njenu majku. Ona je maksimalno korektna prema njemu. Moje dete je punoletno, ima mozak, ona je predobra duša. Lakoverna je, ali nije glupa. Ona najbolje zna kako će i šta će. Ja im želim svu sreću, verujte mi - poručuje Slovenka i dodaje:

foto: Ana Paunković, Nenad Kostić, Shutterstock, Ilustracija

- Ja njoj nikad nisam stajala na put. Kad je bila sa Dekijem, nikada joj ništa nisam rekla, samo sam je pitala je li normalna, zašto se zatvorila u kuću. I kad je on otišao na more, pitala sam je je l' joj prija takav život, ona je rekla da ga voli i da joj prija. Nikada je više ništa nisam pitala, tako da se neću mešati ni u njihov odnos - zaključila je Slovenka.

foto: Printscreen/Magazin In, Nenad Kostić

