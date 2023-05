I ONI SU BILI ŽRTVE NASILJA: Poznate ličnosti progovorile o lošim iskustvima, dale savet zlata vredan i otkrile u čemu je SPAS!

Svedoci smo da se na žalost, poslednjih nekoliko godina nasilje sve češće ispoljava na različite načine i u različitim oblicima u društvu, a poznate ličnosti sve češće se oglašavaju na ovu temu i javno iznose neprijatna iskustva kroz koja su prošli.

Tako su o ovoj temi i ličnim iskustvima progovorili neki od estradnih umetnika, a pokušali su i da svojim savetima doprinesu rešavanju ozbiljnog društvenog problema.

- Dešavalo se da sam kao devojčica u osnovnoj školi gledala kako našeg drugara dečaci zadirkuju i huškaju, ali mi nismo okretali glave. Mi smo išli tamo i branili ga zato što nama to nije bilo normalno, ja sam neko ko će uvek stati uz slabijeg i odbraniti ga čak i od onih koji su jači od mene – prisetila se neprijatnosti tokom perioda odrastanja voditeljka Sanja Ćulibrk.

Pevačica Aleksandra Dabić otkrila je da je i sama često bila na meti nasilnika, a potom objasnila kako se izborila sa onima koji su je sabotirali.

– Ljudi koji imaju potrebu da nekog unize imaju duboke traume i ostali su na nivou neobrazovane osobe koja zavisi od muža, koja je nesrećna, čije je dete delikvent… Ne treba se svetiti, teba raditi na sebi i dovoljno svojim uspehom pokazati koliko vrediš, a društvo to nagradi. Najbolje je blokirati manipulatore i sabotere, a da ne verujete da sam nasilje doživljavala i od nekih svojih kolega sa kojima sam radila – bila je iskrena pevačica.

Kroz neprijatna iskustva na poslovnom, ali i privatnom planu prolazila je i Slađana Đorđević Bucka.

–U našem poslu se često dešava da se susrećemo sa ljudima koji konzumiraju alkohol, tu nekada dođe do nekih neprimerenih komentara, uglavnom pijani gosti očekuju da se još peva i negoduju što je zabavi došao kraj. Na svu sreću ništa više sem toga. U emotivnom životu se naravno desi da izbije svađa. Dešavalo mi se to, ako to mogu da stavim u neki okvir verbalnog zlostavljanja – kazala je pevačica, pa dodala:

–U suštini, sukob mišljenja ne bih stavljala pod nasilje jer su one svakodnevni deo života gde dvoje ljudi pokušava da istera svoj stav. Najteže od svega je da nasilnik shvati da je počinio nasilje, zaista je teško govoriti o merama koje treba preduzeti, ali mislim da je razgovor pokretač detektovanja i rešavanja problema, komunikacija je ključ.

Nada Obrić jedna je od retkih koja ističe da tokom uspešne, višedecenijske karijere nije imala nikakve neprijatnosti.

– Nikada mi se za više od pedeset godina rada na estradi nije desilo ni od organizatora niti od publike da doživim neprijatne scene, to je zaista tako – istakla je pevačica kroz osmeh.

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

