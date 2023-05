DRAGOJEVIĆ OPELEO PO BIVŠIM CIMERIMA: Takvi bezlični likovi kad im beda zakuca na vrata odmah zovu! Dejan BEZ DLAKE NA JEZIKU

Dejan Dragojević isprozivao je bivše cimere koji se za razliku od njega nisu oglasili i stali u odbranu "Zadruge".

Dejan Dragojević kaže da mu je žao što se ukida "Zadruga". Rijaliti zvezda ističe da je kivan i na svoje nekadašnje cimere iz ovog projekta jer ćute, iako su pomoću njega stekli slavu i novac.

- Žao mi je starijih ljudi koji su usamljeni, a koji uz "Zadrugu" ispune dobar deo dana i noći. Tako nađu osobu za koju će da se vežu i nemaju utisak da su sami. Bili oni sami ili ne, činjenica je da je mnogo starijih zaboravljeno u ovom brzom životu. Roditelji ne obraćaju pažnju ni na svoju maloletnu decu, a još manje na roditelje koji imaju 60-70 godina. Svi ti stariji su se srodili sa nama koji smo bili u rijalitiju, kao što se ljudi vežu za pevače i glumce - kaže Dejan Dragojević za Informer i dodaje:

- Odlučili su da ugase proekat koji je edukativan i stvaran. Naravno, zavisi kojim ga očima gledate. Tvrdim da niko nije nasilan posle rijalitija.

Pobednik "Zadruge 5" kaže da rijaliti ne utiče loše na decu.

- Šta je sa muzičkim platformama koje promovišu s*ks, nasilje, skup život? Deca od pet godina znaju sve pesme sa platformi Jutjub. Ako vam je stalo do dece, zašto ne gasite i ostale stvari za koje znate da direktno utiču negativno na njih. Deca od sedan godina ne gledaju rijaliti! Deca od 10-17 godina idu u izlaske i puše cigare koje su ukrali od roditelja, gube nevinost, beže od kuće i škole da bi ostajali do kasno budni. Iskreno, ne verujem da u izlasku gledaju "Zadrugu" ili da to rade dok kradu od svojih za cigare i alkohol.

Dragojević je istakao i da je rijaliti "Zadruga" trn u oku svakom jer je uvek bio najgledaniji.

Dejan se osvrnuo i na bivše cimere koji se nisu oglasili povodom ukidanja rijalitija.

- "Zadruga" je odskočna daska za svakog! Žao mi je što 98% zadrugara sa velikim brojem pratilaca na društvenim mrežama nisu stali u zaštitu projekta u kom su "rođeni". Drugi skaču sa mosta da bi imali preglede, a oni ih imaju jer su bili deo najgledanijeg rijalitija i uvek će biti, ma koliko bežali. To je kao da ti dam hleb, ti znaš da sam gladan, ali me ne nudiš. Zato sam se svađao sa svima jer su nezahvlna go*na koja su dobila priliku u životu da postanu nešto, ali sudbina im je ništa kao i život. Takvi bezlični likovi, kad im beda zakuca na vrata, prvo zovu velikog šefa i šeficu.Toliko su visoko skočili sa te odskočne daske da im je pogubna što se tiče ličnosti - kaže Dejan za "Informer" i dodaje da su svi oni gubitnici:

- Bivši cimeri staju na stranu drugih ljudi zato što su gubitnici. Ja sam pobednik jer sam svoj i na strani istine, pa makar me koštala svega.

