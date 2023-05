"ŽIKA JE BIO MOJ PRVI UREDNIK, A OVAKO JE SVE POČELO!" Nikolić o Lei Kiš: Bila je među onima koje ne možes da ograničiš (VIDEO)

Lea Kiš je u "Divan šou" otkrila zanimljive detalje o počecima svoje karijere, posebno ističući značaj koji je imao prepoznatljivi Žika Nikolić, njen prvi urednik.

Kao mlada devojka od samo 18 godina, pridružila se televiziji u Beogradu kao najavljivačica, ali zahvaljujući Žiki i mnogim drugim ljudima koji su prepoznali njen talenat, brzo je napredovala.

Danas, Kiš je ostvarila svoje snove i postala poznato lice u industriji medija. Njena priča predstavlja inspiraciju mnogima, podsećajući nas da talenat, upornost i podrška mogu odvesti pojedinca do neverovatnih visina.

Kiš je spomenula početke karijere, pa je rekla da joj je Žika bio prvi urednik.

- Kada sam videla Žiku stvarno sam se obradovala, jer je on bio moj prvi urednik u jutarnjem programu. Tada sam bila klinka, imala sam 18 godina, došla sam na televiziju u Beograd kao najavljivačica, ali sam brzo napredovala zahvaljujući Žiki i mnogim ljudima koji su prepoznali talenat. Kako vreme ide, ne mogu da verujem da je Žika već u penziji, a ja u najlepšim godinama. Šalu na stranu, ali eto, 30 i kusur godina je proletelo, ali smo se prisetili svega - rekla je Kiš.

Potom se i Žika javio za glas i rekao nekoliko reči o Lei:

- Brzo se istrgla i istakla iz tih nekih šema da urednik ne da i da on jedini ometa. Lea je bila među onima koje urednik ne može da ograniči. To je taj talenat koji ima da se probije kroz život. To je pokazala i evo dokle je došla.

