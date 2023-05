KARMA JE DOŠLA PO SVOJE: Milena priznala da nju i Aninu decu čuva Bulićevo obezbeđenje, pa otkrila zašto joj kuma neprestano plače

Nakon diskvalifikacije Zvezdana Slavnića i Anđele Đuričić, kuma Milena Kačavenda otkrila je kako se osećaju deca Ane Ćurčić, ali i šta će preduzeti povodom cele situacije.

foto: PRINTSCREEN RED TV

Naime, kuma Milena ističe da je Ana pobednica Zadruge, kao i da je karma došla po svoje, ali i da je Aca Bulić hitno reagovao i poslao obezbeđenje za Aninu decu, ali i nju ispred kuće. Kako ističe za superfinale rijalitija je sve spremno, otkriva sve planove za sam spektakularnu noć, ali i šta će uraditi sa Zvezdanom.

- On je nas uskratio mnogih muka, u smislu da je izašao, svi su nas osuđivali, prosto, nisu mogli da razumeju koliko ona trpi i koliko se plaši. Eto, šta je rekla Zorici, upala je u paniku, ali to će proći, ona će shvatiti da nas ima napolju, deca su bezbedna, hvala mu na ovom scenariju. Nismo se ovome nadali! Konačno može da bude normalna do kraja - rekla je Milena.

foto: Nemanja Nikolić

- Pravda je zadovoljena, Ana nije htela da ga strovali, išla je sebi na štetu, ali ima Boga, dođe sve na svoje - dodaje kuma.

- Ona ne pati za Zvezdanom, ona se panično uplašila za decu! Taj strah se vidi, ali će doći sebi. Deca su dobro, deca su u panici i strahu! Čula sam se, Aca Bulić je poslao obezbeđenje i deci i meni ispred kuće. Deca ne znam ni kako bi reagovala, ja bih zasigurno. Ja bih volela da ga prebijem kao vašku, ne bojim se njega, pozvala bih policiju, oni bi reagovali odmah! Deca i ja smo zbrinuti! Glavnić bez love i ova njegova, kada ih Moka izbaci napolje.

foto: Printscreen Premijera - Vikend specijal

Na pitanje da li će se pozabaviti Ana kada bude izašla napolje sa torturom koju je trpela od Zvezdana, kuma Milena ističe da je slučaj već predat i da je sve prijavljeno nadležnim organima, te da Slavnić može da očekuje uskoro poziv.

- Ja bih se suočila sada sa njim, bez ikakvih problema! Anina rođena sestra je slučaj prijavila, tako da Glavnić može samo da očekuje poziv - ističe Milena.

