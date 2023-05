VLASNIK JE VANVREMENSKOG HITA, A ZBOG TRAGEDIJE NESTAO! Evo šta je radio Dima sve ove godine i kako izgleda danas!

Vanvremenski hit „Nije mene dušo ubilo“ koji se i nakon trideset godina peva sa istim žarom osvojio je srca širom regiona, a malo ko zna da je njegov vlasnik Goran Dimitrijadis Dima.

foto: Printscreen

On je sada otkrio da je imao sreće zbog tog hita, a onda se prisetio tragedije zbog koje se povukao sa estradne scene.

– Ne postoji recept za hit, imao sam sreće. Postoji sudbina, karma, sreća i kada se sve to sklopi i kada dođe pravi trenutak to ispadne tako kako ispadne. Jednostavno zaživi u narodu. Radio sam u jednom restoranu, svirao sam i prva me je Cakana pitala koja ti je to pesma. Pevao sam je i postala je hit dok još nije ni izašla - ispričao je Dima, a onda se prisetio tragedije povukao iz javnog života.

foto: Printscreen YT

- Desila se neka moja lična tragedija, privatna… Iz tog razloga me nije bilo, u dve reči izgorela mi je kuća i ja sam to radio zadnjih 15, 20 godina, da skratim. Ali sam bio na svim mogućim radijima i televizijama ali nisam imao vremena da gostujem. Nisam radio muzičku već betonsku ploču - ispričao je pevač koji je uprkos tragediji našao snagu i volju da nastavi dalje, a njegova najveća motivacija bila je da izgradi nov dom.

foto: Printscreen YT

- Za to vreme sam pevao svuda, sa Gocom Božinovskom, Mirom Škorić, Sanjom Maletić. Obišao sam obalu Australije, radio sam koncerte i po Srbiju. Radio sam ali me nije bilo na televiziji. Radio sam da bih izgradio kuću i zbog života naravno. Završena je kuća, ostalo je još malo nešto. Gradio sam je 15 godina, kao mali mrav. Morate da budete jaki, ne smete da padnete i morate da verujete u ono što radite – poručio je Goran za "Grand".

Kurir.rs/Grand