SVEMIRSKA LJUBAV PRED SAM KRAJ ZADRUGE! Filip i Aleks otvorili karte i priznali najdublje emocije, Car izneo ŠOK PRIZNANJE!

Nekoliko dana je do kraja šeste sezone Zadruge, a ukućani Bele kuće govorili su o najemotivnijim trenucima na imanju od samog početka rijalitija.

Aleksandra Nikolić priznala je da je najlepše za ovu Zadrugu veže Filip Car koji je ljubav njenog života, koji ju je ubrzo pozvao da ide sa njim u rodnu Crikvenicu.

foto: Printscreen YT

- Najemotivniji momenat bio je za mene razgovor Filipa i mene ispred kazina. On je tada pustio suzu i tada je rekao koliko veruje u mene i koliko me voli. On je tada prizano da vidi budućnost sa mnom, a videle su se iskrene emocije. Mi smo se tada pomirili i to je bila prekretnica u našem odnosu - rekla je Aleks pa dodala:

foto: Printscreen YT

- Najlepši momentat bio je za našu mesečnicu. On nije znao šta će moći, a uspeo je u nameri da odemo na rajsko. Meni je najlepši trenutak svaki sa njim, jer je on jedan pravi emotivac, ja ću to pamtiti uvek. On je ljubav mog života - dodala je Aleks.

foto: Printscreen YT

Nakon Aleks, reč je dobio FIlip Car:

- Ja sam ovde odrastao. Mnoge stvari sam ove osetio, postao ujak, a pored toga, često se desilo da sakrijemo emocije.Slabost je ovde najveća mana, a mene je to dovelo u situaciju bunula i ludila. - krenuo je Car.

- Najemotivniji moment je baš ovaj koji je Aleksandra rekla. Ja sam tada emotivno odreagovao i sve priznao kako ona tako i ja. Najsrećniji mi je momenat bio sa Aleks na Rajskom, tada sam imao osećaj da sam zakoračio u neki drugi svet, a imali smo podršku i do ljudi i podrške i zadrugara. Ja nju volim, volim i njene rekacije. Ona je moja najveća ljubav, jesam ja zas*ao, ali sam se vratio na pravi put i ušli smo u jednu prelepu priču. Voleo bih da živimo kod mene, a svaki momenat sa njom mi je emotivan. Imao sam ja emotivne trenutke i sa ljudima. Ana je prva, nije mi bilo lako, a sada me je razljutila, a ona me je sada obmanula, a verovao sam joj i bio tu za nju. Ovde ima ljudi koji nemaju emocije, poput Zole, on ne vidi frke, momente - govorio je Car.