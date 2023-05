"LJUDI PRIMITE GA, NEMA ON VREMENA, MATOR JE" Ćustić otkrio kako je upisao glumu, a evo ko mu je promenio ŽIVOT IZ KORENA!

U novom izdanju emisije "Sceniranje", voditeljka Vanja Camović razgovaraće sa poznatim glumcem Slobodanom Ćustićem, koji je za Kurir televiziju otkrio nepoznate detalje iz privatnog svog života i karijere o kojima je godinama ćutao.

Slobodan otkriva prve gorake u profesiji koja mu je obeležila život, ali i anegdote koje pamti i dan danas. Jedan je od retkih koji je "kasno" upisao Akademiju, a u Sceniranju govoriće o ljudima koji su mu promenili život iz korena.

- Mene je profesor Milenko Maričić pozvao da polažem prijemni, iako sam mu ja rekao da sam mator za to jer imam 20 godina, na šta je on dodao samo: "Auuu"... Ljuba Tadić je tada rekao: "Ljudi, primite Ćustića, mator je on za ovo, za njega nema vremena mator je, a talenat je, ovi ostali mogu da dođu još pet - nasmejao se glumac.

Ćustić će takođe govoriti o svojoj upornosti i ljubavi prema glumi koja mnogima nije bila jasna, te je često dobijao smešne komentare. U novom izdanju emisije "Sceniranje" priznaje koliko puta je bio u stanju da gleda jednu predstavu.

- U SKC - u, igrana je "Šovinistička farsa", ja sam tamo redovno dolazio i posle sedmog gledanja prišao mi je glumac i pitao me šta tražim tu i da li uči tekst. Rekao sam mu: "Ne, ali uživam u vašem izvođenju", na šta je od odmahnnuo glavom i prokomentarisao: "Budala" - otkrio je Slobodan.

