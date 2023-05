MARIJA MIKIĆ SE UDAJE U JULU! Jedno venčanje OTKAZALA, a sad sprema GALA SVADBU, a evo čiju venčanicu će nositi! SVI DETALJI

Marija Mikić jednom otkazala svadbu, pa tvrdi da drugi put neće! Pevačica i njen izabranik Jovan Pantić venčaće se u jednom elitnom restoranu u Beogradu u julu, a na svadbu su, osim porodice i bliskih prijatelja, pozvali i Đokoviće!

Supruga Đorđa Đokovića Saška kreiraće Mariji venčanicu za njen poseban dan, koji je već jednom odložila.

foto: Danijela Vujsić

- Jednom smo otkazali venčanje, ali ovog puta se definitivno udajem! Prvi put kada smo zakazali svadbu bili smo u takvoj situaciji da smo bili primorani da otkažemo, ali sada nećemo. Pripreme su uveliko u toku, odabrali smo divan restoran, a i dekoraciju koja će biti fantastična. Venčanicu još nisam odabrala, ali sam ovih dana išla kod Saške da pogledam šta ima. Njene kreacije su divne, sigurna sam da će ona biti zadužena za moj stajling toga dana. Saška je pozvana na moju svadbu, kao i cela porodica Đoković. Nadam se da će moći da dođu - priča Marija.

Mikićeva, koja se pre tri nedelje porodila i na svet donela sina Miliju, kaže da se ne opterećuje kilogramima.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Imam četiri do pet kila više nego što sam imala pre trudnoće, ali ne obazirem se na to. Na svu sreću, nisam se mnogo ugojila u trudnoći. Mama mi kaže da sam lepa i da se ne opterećujem. Toliko uživam u životu da mi je to najmanji problem.

Osim pozivnica, koje je već elektronskim putem podelila onima koji će uveličati njihovo slavlje, Marija je odabrala i ko će uveseljavati goste na svadbi.

foto: Printscreen

- Pevaće Joca Stefanović sa svojim bendom. Verovatno ću se i ja latiti mikrofona, tako da sam sigurna da će biti veselo i da će se naši najmiliji dobro provesti. To je najbitnije. Baš se radujem, ne mogu da dočekam da osvane 20. jul - završava pevačica.

Pored sina Milije, Marija i Jovan imaju i ćerku Đurđu. Zanimljivo je to da je Mikićeva sa sinom ostala u drugom stanju samo tri meseca nakon što je na svet donela prvo dete.

kurir.rs/informer

Bonus video:

01:05 TOLIKO JE MIO DA NE ZNAM DA LI SAM GA JA RODILA! Marija Mikić otkrila na koga liči beba: Staro srpsko ime sa moćnim značenjem!