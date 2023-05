SEKA ALEKSIĆ ŽRTVA INTERNET PREVARE! Evo kako su pokušali da NASAMARE njene fanove: Uznemirena pevačica poručila SAMO JEDNO

Seka Aleksić još jedna je u nizu pevačica koja se našla u neprijatnoj situaciji i postala žrtva internet prevare.

Ovaj put ni Seku nisu zaobišli prevaranti na društvenim mrežama koji za sumnjive objave i oglase koriste imena i fotografije poznatih ličnosti. Tako se na Instagramu i jednom internet sajtu pojavila reklama u kojoj pevačica, navodno, u jednom intervjuu hvali njihov čaj pomoću koga je postala majka u 40. godini. Uz ovaj oglas i izmišljeni intervju, ovi prevaranti su objavili i pevačicinu fotografiju od pre nekoliko godina na kojoj je trudna i na kojoj u naručju drži svog tek rođenog sina kako bi naivni pomislili da je njena trudnoća rezultat korišćenja ovog preparata.

foto: ATA images

Čim je do nje došao ovaj oglas, Seka je svoje fanove na Instagramu upozorila na prevare koje kruže društvenim mrežama, a za koje neko zloupotrebljava njeno ime i fotografije.

- Nikada nisam koristila ovaj čaj! Laž je kompletan intervju. Protiv njih će biti pokrenuta tužba. Sve javne ličnosti koje vidite da spominju je apsolutna laž - napisala je iznervirana Seka, a onda i dodala:

- Ponavljam: nikada nisam koristila ovaj čaj. Nikada, nijedan čaj za trudnoću. Više puta ste mogli da čujete moju priču. Bogu hvala na svemu, ali ne dozvoljavam laž - istakla je Aleksićeva.

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, pored Seke, u sličnoj situaciji našle su se i njene koleginice Lepa Brena, Dragana Mirković, Nina Badrić, Ceca Ražnatović, ali i Olivera Kovačević, zbog čega su imale ozbiljnih problema. One su se tako našle u lažnim reklamama koje preporučuju proizvode za mršavljenje i leče od parazita, zbog čega su bile primorane da zatraže i pravnu pomoć zbog zloupotrebe njihovog lika i dela.

foto: Kurir televizija

- Više od godinu dana internetom kruži moj lažni intervju na pet strana koji detaljno opisuje moje navodne zdravstvene tegobe i reklamira preparat koji me je ko bajagi spasao, a sve je izmišljeno od reči do reči. Svakog dana neko me pozove da me pita da li je taj preparat dobar, pa ih upozorim da je laž sve što tamo piše, osim moje fotografije. Tu prevaru sam prijavila policiji, ali pošto je sajt na kojem se nalazi ovaj lažni intervju registrovan negde u Americi, procedura njegovog skidanja sa interneta veoma je komplikovana - kazala je Olivera Kovačević pre dve godine za Stori.

foto: Kurir

Kurir.rs/ A. Panić