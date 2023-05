"ISTU SCENOGRAFIJU PRODALI DVA PUTA" Aleksandra Mladenović o pričama da joj je Tea pokrala kadrove! Ovako se BRANI Tairovićka!

Pevačica Aleksandra Mladenović oglasila se povodom priča da ju je iskopirala koleginica Tea Tairović, koja u spotu za pesmu "Crno odelo" sa novog albuma ima skoro iste kadrove kao njena koleginica u spotu za duetsku pesmu "Volim ga" koju je snimila s Andreanom Čekić.

foto: Andreja Damjanović

Fanovi su na mrežama upoređivali kadrove i sve im je bilo jasno, a Aleksandra krivicu nije pripisala Tei, već njenom timu.

foto: ATA images

- Verovatno to nije do nje, nego do ljudi koji su snimali. Verovatno su dva puta istu scenu naplatili, istu scenografiju su prodali dva puta i mislim da to nije njen problem, to je problem tima koji je radio. Oni su tu malo omanuli - rekla je Aleksandra u emisiji "Ekskluzivno".

Aleksandra, dok je Tea tvrdila da ne zna o čemu se radi.

- Ne znam za to, to sad prvi put čujem. Ne znam šta bih rekla. Navikla sam da, koliko god da truda, rada, volje, znanja, srca uložim u sve, postoje ljudi koji mi traže grešku - odgovorila je Tairovićeva.

Kurir.rs/ Pink

Bonus video:

01:32 ZGODNA PEVAČICA OTKINULA NA OŽENJENOG KOLEGU! Splet okolnosti koji će vas ostaviti bez teksta: Najveće tajne sa estrade