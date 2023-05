ANA ĆURČIĆ OTKRILA DETALJE RAZGOVORA SA ZVEZDANOM PRE DISKVALIFIKACIJE: Pokajao se, govorio je da mu je teško! Anđela će POLUDETI

Zvezdan Slavnić i Anđela Đuričić diskvalifikovani su iz "Zadruge" zbog nasilničkog ponašanja.

Ana Ćurčić, bivša supruga Zvezdana Slavnića, koju je inače prevario u rijalitiju sa 22 godina mlađom zadrugarkom, otkrila je detalje razgovora sa Slavnićem pre njegove diskvalifikacije.

- On je seo pored mene i rekao mi da mu nije dobro i da se loše oseća. On je sa mnom hteo razgovor i rekao mi je da mu je jako teško što nisam pored njega kad je njemu loše. Ja sam videla u njemu ozbiljnu bol. Mislim da se pokajao za mnoge stvari. Ja sam gledala njih kako se ponašaju ovde kao da me nikad nije bilo - ispričala je Ana Ćurčić.

Anđela je Maji Marinković nanela fizičke povrede u rijalitiju, pa je Đuričićeva zbog toga morala da napusti "Zadrugu", dok je Zvezdan u naletu besa lomio sve po kući.

Anđela je imala pik na Maju od kada se dogodila Zvezdanova prevara sa njom, pa je, kako je istakla, samo naplatila za sve što joj je Marinkovićeva uradila.

- To je bilo najveće poniženje za mene, ta veza sa Majom. Nju loži sve što je muško i priča koja je glavna u rijalitiju. Nju je ložilo samo da uđe u tu priču. Zvezdan jeste zgodan, ali je ona jurila skandale da je ona nekome preotela nekoga. Drago mi je što sam obrisala pod sa njom i tako je razvukla, da mogu da se vratim u taj trenutak opet bih isto uradila. Naplatila sam joj sve - šokirala je Anđela priznanjem.

