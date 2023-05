RANJENI SRBIN NA KOSMETU JE STRIC ACE SOFRONIJEVIĆA: Harmonikaš se oglasio i poručio jedno! I pre 2 godine prošao istu golgotu

U neredima na Kosovu i Metohiji povređeno je više od 50 Srba, a među najteže povređenima su trojica muškaraca, između ostalih i Časlav Sofronijević, rođak poznatog harmonikaša Aleksandra Sofronijevića.

foto: Printscreen/Kosovo-online

Harmonikaš Aca Sofronijević je potvrdio da je u pitanju njegov rođak, ali da nisu u kontaktu.

- Časlav je moj stric, ali malo dalji, nije rođeni. Nažalost, nismo u kontaktu. Naša porodica je velika, ima nas mnogo i na Kosovu, pa nisam sa svima u kontaktu - počeo je Soforonijević i dodao da mu jako teško padaju dešavanja na KiM.

- Jako mi je žao što se ovo dešava našem narodu dole. Ovim putem želim da im kažem da sam svim srcem uz njih i da im stojim na raspolaganju za bilo kakvu pomoć - rekao je harmonikaš.

foto: Kurir Televizija

Podsetimo, ovo nije prvi put da je neko od Sofrinih rođaka žrtva nereda na Kosovu.

Pre dve godine, Srećko Sofronijević iz Zvečana ranjen je nakon što su pripadnici policije lažne države Kosovo otvorili vatru na narod koji se okupio da odbrani svoj grad.

- Tačno je, to je moj rođak preko oca. Za ranjavanje mi je javila tetka, bio sam na snimanju tada i vest me je šokirala. Srećom dobijam informacije da će biti dobro, javlja mi familija, oporaviće se on - rekao je harmonikaš.

