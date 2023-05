ANĐELA HUŠKA ZVEZDANA PROTIV OCA: Traži od dečka da izbaci Moku iz stana?! Orila se zgrada od URLANJA i svađe sa svekrom

Andela Duričić dala je navodno Zvezdanu Slavniću uslov da mora da istera oca Moku Slavniča iz stana da bi ona imala više slobode i širine.

Njih dvoje su, čim su napustili imanje u Šimanovcima, došli kod tate Moke u stan koji se nalazi na Novom Beogradu. Iako joj je budući svekar dao krov nad glavom u najgorem momentu, ona navodno želi da ga se reši na najgori mogući način. Anđela je u stanu kod Moke već nekoliko dana. Prvo je bilo sve kako treba jer sunjih dvoje uglavnom spavali. Bili su umorni i van sebe. Nije im bilo ni do novinara ni do prijatelja.

foto: Printscreen Premijera - Vikend specijal

- Anđela je videla da je stan u koji su došli mali i tesan, posebno za dvoje koju su zaljubljeni i jednog starijeg čoveka. Još kad su im iz produkcije doneli garderobu spakovanu u deset ogromnih džakova, nisu imali gde da se okrenu. Spavanje je odložilo agoniju koja je usledila nekoliko dana kasnije - počinje izvor blizak Slavnićima, koji nam u nastavku priča da je nova snajka izrazila želju da ona i njen budući muž budu sami.

- Već sada mali stan postaje tesan za novopečene mladence i tata Moku. Naime, Anđela ne može tog čoveka očima da gleda. Imaju jednu prostoriju i malu sobu za spavanje. Krš je nastao na sve strane. Anđela je već nekoliko puta uspela da se posvađa s Mokom. Orila se cela zgrada. Ona je uslovila Zvezdana svojim odlaskom iz stana ako ne iseli Moku u najskorije vreme. "Zvezdane, nisam se mučila u Zadruzi i spavala s onim bolesnim ljudima da bih se sada, kada sam izašla, stiskala u jednoj sobi s Mokom. Neka ti je tata sto puta, meni nije, ja ni moje ne želim", odbrusila mu je ona tokom jedne rasprave - nastavlja izvor, koji nam, na kraju, otkriva i šta će se dalje dešavati.

foto: Ana Paunković, Nenad Kostić, Printscreen

- Anđela ne izlazi iz te male sobe, neće da gleda Moku. Kuka kako on usmrdi stan kuvanjem, kako neće da smrdi na luk. Taj čovek se samo trudi da im ugodi. Zvezdan je svestan da Anđela neće odustati ili će biti po njenom ili će da napusti stan. On je već pričao s Mokom, ali nije smeo da mu kaže prave razloge. Naime, Zveki je tati rekao da je za njega bolje da se preseli kod devojke Tamare Nikezić da bi ona bolje vodila računa o njemu. Moka se lomi, on je srećan što je blizu Zvezdana posle toliko godina. On misli da je Anđela samo malo nervozna, a i ne sluti da upravo ona želi da mu vidi leđa. U javnosti se foliraju kao da se vole, ali videćete šta će se desiti za dve-tri nedelje, najviše mesec dana - tvrdi izvor.

Slavica prihvatila zadrugarku! Zvezdanova majka Slavica Slavnić razgovarala je sa sinom, a sada je progovorila o njihovom susretu. - Pa iskreno, oduševljena sam, onako kako sam očekivala. Jako topla žena, divna, odmah smo se skapirale i moram da kažem da nije ni čudo čiji je Zvezdan sin - istakla je Đuričićeva, a Zvezdanova mama nije skidala osmeh sa lica nakon njenih reči i naglasila da ima samo lepe reči za sinovljevu izabranicu. foto: Nenad Kostić, Pritnscreen

Anđela i Zvezdan imali lažno venčanje! Andela Đuričić je objavila fotografiju na kojoj se vide njene ruke i ruke Zvezdana Slavnića s burmama. Ona je, uz sve to, napravila anketu: „Da li smo rekli da?" Kako su na njihovim rukama zasijale burme, mnogi su pomislili da su posle rijalitija otišli pred matičara. -Volim te-napisala je kratko bivša zadrugarka da bi se malo potom saznalo da su sve odradili u svrhu snimanja jedne emisije, odnosno da su venčanje lažirali. Za kumove" su odabrali nekadašnje rijaliti-učesnike Dalilu Dragojević i Milana Miloševića, a samo trubači, koji su se takode pojavili, bili su pravi.

kurir.rs/rijaliti/s.telegraf

Bonus video:

00:06 Ovde se krio Zvezdan Slavnić posle pljačke teške 1,3 miliona