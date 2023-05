Vreme teče, a ljubav sve jača: Rasprodat VIP sektor za Jašarov koncert na Tašmajdanu

Nešto manje od dve nedelje ostalo je do koncerta koji je publika čekala više od četiri decenije – spektakla Jašara Ahmedovskog na stadionu Tašmajdan, a interesovanje publike je toliko da je VIP sektor već rasprodan.

Ova informacija nije iznenadila fanove koji se već spremaju da iz svih krajeva sveta dođu na druženje sa omiljenim pevačem, pa je tako Parter II već rasprodan, a za barskim stolovima neposredno ispred bine ima manje od deset odsto slobodnih ulaznica.

Folk zvezda odlučila je da svojim brojnim hitovima pridruži i one koje je za života izveo njegov mlađi brat, pa će tako publika moći da čuje pesme poput „Ej noći sestro moja“, „Plačite oči moje“, „ Da ti gužvam postelju“, „Ja te volim, on te ima“...

foto: Promo/ Ivana Stevanović

- Dugo posle tragedije nisam mogao da zapevam Ipčetove pesme. Ipak, u jednom trenutku smogao sam snage jer sam shvatio da on kroz to živi i dalje i živeće večno. Zato će njegove pesme biti neizostavne na koncertu 10. juna na Tašmajdanu – rekao je Jašar, za čiji spektakl je publika inače već odlučila da će otpočeti pesmom „Jednoj ženi za sećanje“ a posle toga uslediće i svi ostali hitovi poput „Svako svome mora da se vraća“, „Isplači se, biće ti lakše“, „Moj bagreme beli“, „Kad sveća dogori“, „Još te volim“, „Ceo grad je plakao za nama“, „Otkud tebe da se setim“, „Ti pripadaš samo meni“, „Venčajte me sa njenom lepotom“ i mnoge druge pesme koje su obeležile istoriju domaće muzike.

Ulaznice za koncert dostupne su putem sajta efinity.rs, aplikacije eFinity, u TC Rajićeva (I sprat) i na blagajni Štark Arene.

