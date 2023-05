OVAKO ANĐELKA PROVODI DANE NAKON POROĐAJA! Marko slavio rođenje ćerke, a Prpićkin komšiluk otkriva koga je USELILA u NJEGOV STAN!

Anđelka Prpić porodila se po drugi put i na svet donela devojčicu Čarnu koju je dobila sa svojim izabranikom Markom Ž, nekadašnjim najboljim prijateljem i nesuđenog kuma njenog bivšeg muža Darija Prpića.

Ekipa Kurira posetila je kraj u kom živi glumica sa porodicom u nadi da ćemo je sresti, međutim to se nije desilo, ali su nam komšije ovog para ispričale šta radi Anđelka ovih dana.

Kada smo došli na lokaciju gde se nalazi zgrada u kojoj živi, posetili smo prvu obližnju radnju. Pitali smo radnicu da li viđa glumicu i njenog izabranika.

- Jao, viđam ih, predivni su. Ona se porodila nedavno. Pa baš prošle nedelje je njen Marko ovde kupovao piće za proslavu. Slavili su, bilo je društvo. U poslednjih par dana ih nisam videla, ni nju ni njega. Anđelku sam poslednji put srela pre porođaja. Mila je i lepa, a Marka sam do pre dva, tri dana viđala sa njenim sinom - kaže radnica iz obližnje radnje.

Kada smo nastavili dalje i stali pored glumičine zgrade izašla je komšinica i rado porazgovarala sa nama:

- Koliko znam stigla je njena sestra koja čuva Anđelkinog sina, vodi ga u školu i na ostale aktivnosti koje on ima. Anđelku nisam srela nijednom otkako se porodila, ali ni Marka, samo vidim dete i njenu sestru. Svi su dobri, kulturni. Sećam se kada je počelo to o njoj da se piše delovalo je kad je sretnem kao da joj je malo neprijatno. Mi je ne osuđujemo, niti bilo koga to u komšiluku zanima. Ona je jedna fina javna ličnost, kulturna, sin takođe, a Marko joj je mnogo lep - rekla nam je starija komšinica iz zgrade.

Podsetimo, iako se vest da se porodila pojavila juče, kako je Kurir otkrio, glumica je postala mama po drugi put u subotu 20. maja kada je rodila ćerku Čarnu.

