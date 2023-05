MUZIČAR PREMINUO U 46. GODINI: 3 meseca vodio bitku s TEŠKOM BOLEŠĆU, poznati pevač se oprostio od prijatelja emotivnim rečima

Damir Pašić Daddy (47), nekadašnji član grupe "Seven Up", posle duže bolesti preminuo je pre nekoliko nekoliko dana je u Sarajevu.

- Komemoracija i saharana našem Dadiju je u četvrtak, 01.06.2023 - napisao je njegov prijatelj i nekadašnji kolega iz benda Elvir Lilo Hadžijamaković.

Pašić je u februaru ove godine saznao da boluje od karcinoma pankreasa, sa metastazama. Od njega se opraštaju prijatelji, kolege i poznanici na društvenim mrežama, među kojima je i Elvir Hadžijamaković - Lilo.

"Dadi, brate naš, mnogo smo toga zajedno prošli i dobrog i lošeg, bio sam siguran da ćemo i ovu bitku pobijediti, ali nismo. Pevaj i pleši i čekaj nas da gore napravimo naš povratak. Neka ti je laka naša bosansko-hercegovačka zemlja. Voli te tvoj brat Lilo i ostala braća it 7UP-a: Gogi, Nedim i Fudo", piše u objavi ispod zajedničke fotografije.

Od prijatelja se oprostio i Fuad Backović Deen.

"Najdraži moj Damire Pasići, moj brate Zajedno smo rasli, sanjali i dotakli zvijezde! Bilo mi je samo četrnaest godina kada sam postao dio porodice zvane “Seven Up” i tog dana dobio sam četvoricu braće! Bio si poseban, pun života i neopisivi izvor energije za sve nas! Grupa Seven Up - Sarajevo i ti ste najbitniji period mog života, odrastanja i moje muzičke karijere. Vi ste bili moj oslonac, moja zaštita, moja familija onda kada smo bili na turnejama i moji uzori! Bili smo pioniri poslijeratne Sa PoP-Rock muzičke škole i scene i istinski vizionari koji su razbijali sve granice muzikom, pjesmom i porukom ljubavi i zajedništva. Zajedno smo ostvarili sve sto se moglo ostvariti na području ex Yu prostora i to onda kada su nam svi govorili da je nemoguće! NIKADA NIKO VIŠE KAO MI I NIKADA NIKO VIŠE KAO TI! Srce mi je slomljeno jutros i teško ću se nositi sa činjenicom da ti više neću čuti glas i smijati se tvojim šalama pa čak i kada ti je bilo teško… Bio si i ostao personifikacija pravog Sarajlije koji je obožavao svoj grad, svoju raju i lafac na kojeg nije ostala ravnodušna niti jedna djevojka koja je bila u tvojoj blizini. Putuj sada a ja te čuvam u mom srcu i uspomenama do kraja! Voli te tvoj brat!

